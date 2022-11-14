https://crimea.ria.ru/20221114/eto-zoya-v-sevastopole-nashli-esche-odnogo-mertvogo-delfina-1125365168.html

"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина

"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина - РИА Новости Крым, 14.11.2022

"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина

В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп еще одного дельфина – в данный момент специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T17:54

2022-11-14T17:54

2022-11-14T18:13

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп еще одного дельфина – в данный момент специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севприроднадзора. Бывший тренер животных уверена: это одна из пропавших афалин Зоя.Мертвый дельфин был обнаружен сегодня вечером в районе пляжа "Вязовая Роща" что на Северной стороне Севастополя, недалеко от курортного поселка Кача."Ждем подтверждения, все будет ясно после сканирования чипа, если он есть: по нему можно идентифицировать особь – пол, возраст и прочее. В настоящее время он еще не обнаружен и не считан, потому особь лежит на том боку, где располагается чип, под центральным плавником. По предварительной информации возможно это один из тех (дельфинов), что были выпущены 2 ноября", – рассказали в Севприроднадзоре.Дарья Цветкова, бывший тренер четырех дельфинов, выпущенных в зоне прибоя в море директором севастопольского дельфинария Flipper, уже сейчас абсолютно уверена, что это одно из тех животных, ее воспитанница Зоя.Вместе с представителями Севприроднадзора на место выехала полиция, прокуратура и специалисты ветеринарной службы.По словам тренера, сперва специалисты должны сфотографировать животное и "только потом можно переворачивать". "При сканировании чип будет высвечен", – заключила специалист.Ранее на побережье Севастополя были обнаружены два мертвых дельфина. Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.Тренер пропавших дельфинов в Севастополе рассказывала об их возможной судьбе и предыстории скандала.11 ноября к поискам дельфинов из севастопольского дельфинария подключилась Кубань.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество