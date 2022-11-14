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"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина
"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина - РИА Новости Крым, 14.11.2022
"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина
В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп еще одного дельфина – в данный момент специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T17:54
2022-11-14T18:13
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп еще одного дельфина – в данный момент специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севприроднадзора. Бывший тренер животных уверена: это одна из пропавших афалин Зоя.Мертвый дельфин был обнаружен сегодня вечером в районе пляжа "Вязовая Роща" что на Северной стороне Севастополя, недалеко от курортного поселка Кача."Ждем подтверждения, все будет ясно после сканирования чипа, если он есть: по нему можно идентифицировать особь – пол, возраст и прочее. В настоящее время он еще не обнаружен и не считан, потому особь лежит на том боку, где располагается чип, под центральным плавником. По предварительной информации возможно это один из тех (дельфинов), что были выпущены 2 ноября", – рассказали в Севприроднадзоре.Дарья Цветкова, бывший тренер четырех дельфинов, выпущенных в зоне прибоя в море директором севастопольского дельфинария Flipper, уже сейчас абсолютно уверена, что это одно из тех животных, ее воспитанница Зоя.Вместе с представителями Севприроднадзора на место выехала полиция, прокуратура и специалисты ветеринарной службы.По словам тренера, сперва специалисты должны сфотографировать животное и "только потом можно переворачивать". "При сканировании чип будет высвечен", – заключила специалист.Ранее на побережье Севастополя были обнаружены два мертвых дельфина. Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.Тренер пропавших дельфинов в Севастополе рассказывала об их возможной судьбе и предыстории скандала.11 ноября к поискам дельфинов из севастопольского дельфинария подключилась Кубань.
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество
"Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфина

В Севастополе обнаружен труп еще одного дельфина – тренер узнала пропавшего

17:54 14.11.2022 (обновлено: 18:13 14.11.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевНайден погибший дельфин
Найден погибший дельфин
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на побережье пляжа на Северной стороне обнаружен труп еще одного дельфина – в данный момент специалисты разных ведомств выехали, чтобы выяснить его принадлежность к дельфинарию Flipper, откуда животные были выброшены в море 2 ноября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Севприроднадзора. Бывший тренер животных уверена: это одна из пропавших афалин Зоя.
Мертвый дельфин был обнаружен сегодня вечером в районе пляжа "Вязовая Роща" что на Северной стороне Севастополя, недалеко от курортного поселка Кача.
"Ждем подтверждения, все будет ясно после сканирования чипа, если он есть: по нему можно идентифицировать особь – пол, возраст и прочее. В настоящее время он еще не обнаружен и не считан, потому особь лежит на том боку, где располагается чип, под центральным плавником. По предварительной информации возможно это один из тех (дельфинов), что были выпущены 2 ноября", – рассказали в Севприроднадзоре.
Дарья Цветкова, бывший тренер четырех дельфинов, выпущенных в зоне прибоя в море директором севастопольского дельфинария Flipper, уже сейчас абсолютно уверена, что это одно из тех животных, ее воспитанница Зоя.
"Я 15 лет с ней работала. Это наш дельфин, рожденный в неволе, который не знает ничего о море, о естественных условиях. Я не сомневаюсь абсолютно. Я своих животных знаю до мельчайшего пятнышка, до каждой складочки. Это наша Зоя", – сказала Цветкова.
Вместе с представителями Севприроднадзора на место выехала полиция, прокуратура и специалисты ветеринарной службы.
По словам тренера, сперва специалисты должны сфотографировать животное и "только потом можно переворачивать". "При сканировании чип будет высвечен", – заключила специалист.
Ранее на побережье Севастополя были обнаружены два мертвых дельфина.
Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.
Тренер пропавших дельфинов в Севастополе рассказывала об их возможной судьбе и предыстории скандала.
11 ноября к поискам дельфинов из севастопольского дельфинария подключилась Кубань.
СевастопольОбщество
 
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