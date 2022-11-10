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Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала
Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала
Дельфины, которых выпустили в море у берегов Севастополя без специальной адаптации, живы. В этом уверена ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T08:12
2022-11-10T08:12
севастополь
происшествия
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дельфины, которых выпустили в море у берегов Севастополя без специальной адаптации, живы. В этом уверена ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова, работавшая с животными 12 лет. С РИА Новости Крым она также поделилась предысторией инцидента, объясняющей поступок директора дельфинария, который, по ее словам, "нельзя оправдать".Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.Операция по спасению дельфинов началась утром 3 ноября, на поиски вышло судно со специалистами, в том числе тренерами афалин. Вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спасательная операция в море приостановлена, а мониторинг продолжится с берега.Они живыПо словам Дарьи Цветковой, наблюдения и поиски продолжаются и сегодня. Свернуть операцию можно будет не ранее чем через месяц. А пока есть надежда, что дельфины объявятся. Больше того – у нее абсолютная уверенность, что они живы.Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти &gt;&gt;Свое мнение она объясняет тем, что выпущенные дельфины – "упитанные и здоровые", и если у них не получится адаптироваться в дикой среде и ловить рыбу, то они непременно "будут идти к людям", то есть возвращаться к берегу, так как у них "есть четкая связь "человек – еда".Так же они поступят, если заболеют, уверена Цветкова: "Будут заходить в бухты".А еще специалист уверена, что адаптироваться в море взращенные в искусственной среде афалины смогут – есть шанс. В этом случае они будут уходить все дальше в открытое море: "На 100% никто не может утверждать, что они погибнут".Радоваться раноВ день специалистам поступает до семи сообщений о том, где и когда видели дельфинов, говорит Цветкова. Животных уже не раз подмечали в районе Солнечного пляжа, в Стрелецкой бухте, на диком пляже в Парке Победы и в районе Яшмового пляжа на Фиоленте. На все обращения тут же реагируют – выезжают, а если это далеко – смотрят видео.Последнюю запись прислали сотрудники ИНБЮМ, видевшие дельфинов в районе бухты Ласпи вечером 9 ноября. Но "севастопольских" питомцев в них Дарья не узнала."Очень маленькие у них плавнички и очень они далеко плавают, нельзя сказать, что это наши. Скорее всего, дикие дельфины охотятся, кушают", – сказала Цветкова.Не благими намерениямиК поискам афалин вместе с ней и коллегой из Карадагской научной станции подключены тренеры из дельфинария Flipper. Здесь животные находились с февраля этого года. До этого они 12 лет содержались на правах аренды в Коктебельском дельфинарии, уточнила Цветкова. Арендодателем выступала ООО "Биологическая станция" (ранее известный дельфинарий этой организации работал в центре Севастополя, в Артбухте – ред.).В последнее время ходили разговоры, что директор Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намерен продать дельфинов, но что все будет сделано так жестоко – никто не ожидал, сказала тренер."Было известно, что он все лето искал покупателей на них, но не нашел. И то, что от животных так избавился якобы потому, что не было денег их содержать – неправда: весь сезон, с мая по сентябрь, дельфинарий работал, плюс он продал других – дельфина и белуху. Деньги были. Дело в другом", – поделилась специалист.Причина – в затянувшихся судебных тяжбах с партнерами, и жестокий поступок Калниболотского с дельфинами был сделан в духе "так не достанься ты никому", считает она."Будучи соучредителем и по совместительству директором ООО "Биологическая станция", он сам себе единолично, на ИП Калниболотского, для дельфинария Flipper, отписал дельфинов с правом продажи и аренды. Он не имел на это права. Конечно, заинтересованные в сохранении животных соучредители были против. И был суд. Видимо, он почувствовал, что проигрывает и сделал это назло", – заключила Цветкова.• Известно, что по факту жестокого обращения с животными полиция Севастополя возбудила уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20221104/tsentralnyy-apparat-sk-vzyal-na-kontrol-delo-o-delfinakh-1125240131.html
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https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия, авторы
Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала

Тренер выпущенных в море дельфинов в Севастополе – о их судьбе и предыстории скандала

08:12 10.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибрежный лов рыбы в Севастополе
Прибрежный лов рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дельфины, которых выпустили в море у берегов Севастополя без специальной адаптации, живы. В этом уверена ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова, работавшая с животными 12 лет. С РИА Новости Крым она также поделилась предысторией инцидента, объясняющей поступок директора дельфинария, который, по ее словам, "нельзя оправдать".
Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.
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Операция по спасению дельфинов началась утром 3 ноября, на поиски вышло судно со специалистами, в том числе тренерами афалин. Вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спасательная операция в море приостановлена, а мониторинг продолжится с берега.

Они живы

По словам Дарьи Цветковой, наблюдения и поиски продолжаются и сегодня. Свернуть операцию можно будет не ранее чем через месяц. А пока есть надежда, что дельфины объявятся. Больше того – у нее абсолютная уверенность, что они живы.
"Волонтеры вышли, тренеры ищут, обходят береговую линию. Наблюдаем от Карантинной бухты и дальше – до пляжа Дикая Омега, Казачья бухта. Реагируем и на все сообщения очевидцев, рыбаков о том, кто и где видел дельфинов – едем и смотрим, из дельфинария они или дикие. Мы ведь тренеры, работали с ними больше 12 лет, всех знаем "в лицо" и определяем по спинным плавникам. И еще: животное обязательно откликнется на свисток тренера, если будет у береговой линии. Пока не нашли. Но они точно живы, в этом я более чем уверена", – сказала Дарья.
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Свое мнение она объясняет тем, что выпущенные дельфины – "упитанные и здоровые", и если у них не получится адаптироваться в дикой среде и ловить рыбу, то они непременно "будут идти к людям", то есть возвращаться к берегу, так как у них "есть четкая связь "человек – еда".
© Фото из архива Дарьи ЦветковойДвое из четырех выпущенных в море у берегов Севастополя дельфинов - Майя и Степа
Двое из четырех выпущенных в море у берегов Севастополя дельфинов - Майя и Степа
© Фото из архива Дарьи Цветковой
Двое из четырех выпущенных в море у берегов Севастополя дельфинов - Майя и Степа
Так же они поступят, если заболеют, уверена Цветкова: "Будут заходить в бухты".
А еще специалист уверена, что адаптироваться в море взращенные в искусственной среде афалины смогут – есть шанс. В этом случае они будут уходить все дальше в открытое море: "На 100% никто не может утверждать, что они погибнут".

Радоваться рано

В день специалистам поступает до семи сообщений о том, где и когда видели дельфинов, говорит Цветкова. Животных уже не раз подмечали в районе Солнечного пляжа, в Стрелецкой бухте, на диком пляже в Парке Победы и в районе Яшмового пляжа на Фиоленте. На все обращения тут же реагируют – выезжают, а если это далеко – смотрят видео.
Последнюю запись прислали сотрудники ИНБЮМ, видевшие дельфинов в районе бухты Ласпи вечером 9 ноября. Но "севастопольских" питомцев в них Дарья не узнала.
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"Очень маленькие у них плавнички и очень они далеко плавают, нельзя сказать, что это наши. Скорее всего, дикие дельфины охотятся, кушают", – сказала Цветкова.

Не благими намерениями

К поискам афалин вместе с ней и коллегой из Карадагской научной станции подключены тренеры из дельфинария Flipper. Здесь животные находились с февраля этого года. До этого они 12 лет содержались на правах аренды в Коктебельском дельфинарии, уточнила Цветкова. Арендодателем выступала ООО "Биологическая станция" (ранее известный дельфинарий этой организации работал в центре Севастополя, в Артбухте – ред.).
В последнее время ходили разговоры, что директор Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намерен продать дельфинов, но что все будет сделано так жестоко – никто не ожидал, сказала тренер.
"Было известно, что он все лето искал покупателей на них, но не нашел. И то, что от животных так избавился якобы потому, что не было денег их содержать – неправда: весь сезон, с мая по сентябрь, дельфинарий работал, плюс он продал других – дельфина и белуху. Деньги были. Дело в другом", – поделилась специалист.
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Причина – в затянувшихся судебных тяжбах с партнерами, и жестокий поступок Калниболотского с дельфинами был сделан в духе "так не достанься ты никому", считает она.
"Будучи соучредителем и по совместительству директором ООО "Биологическая станция", он сам себе единолично, на ИП Калниболотского, для дельфинария Flipper, отписал дельфинов с правом продажи и аренды. Он не имел на это права. Конечно, заинтересованные в сохранении животных соучредители были против. И был суд. Видимо, он почувствовал, что проигрывает и сделал это назло", – заключила Цветкова.
• Известно, что по факту жестокого обращения с животными полиция Севастополя возбудила уголовное дело.
 
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