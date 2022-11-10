https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html

Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала

Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала

Дельфины, которых выпустили в море у берегов Севастополя без специальной адаптации, живы. В этом уверена ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T08:12

2022-11-10T08:12

2022-11-10T08:12

севастополь

происшествия

авторы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дельфины, которых выпустили в море у берегов Севастополя без специальной адаптации, живы. В этом уверена ветеринар-тренер Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Дарья Цветкова, работавшая с животными 12 лет. С РИА Новости Крым она также поделилась предысторией инцидента, объясняющей поступок директора дельфинария, который, по ее словам, "нельзя оправдать".Напомним, в Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как неизвестный мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена. Это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция" – организации, у которой афалины документально были взяты им в аренду.Операция по спасению дельфинов началась утром 3 ноября, на поиски вышло судно со специалистами, в том числе тренерами афалин. Вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спасательная операция в море приостановлена, а мониторинг продолжится с берега.Они живыПо словам Дарьи Цветковой, наблюдения и поиски продолжаются и сегодня. Свернуть операцию можно будет не ранее чем через месяц. А пока есть надежда, что дельфины объявятся. Больше того – у нее абсолютная уверенность, что они живы.Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти >>Свое мнение она объясняет тем, что выпущенные дельфины – "упитанные и здоровые", и если у них не получится адаптироваться в дикой среде и ловить рыбу, то они непременно "будут идти к людям", то есть возвращаться к берегу, так как у них "есть четкая связь "человек – еда".Так же они поступят, если заболеют, уверена Цветкова: "Будут заходить в бухты".А еще специалист уверена, что адаптироваться в море взращенные в искусственной среде афалины смогут – есть шанс. В этом случае они будут уходить все дальше в открытое море: "На 100% никто не может утверждать, что они погибнут".Радоваться раноВ день специалистам поступает до семи сообщений о том, где и когда видели дельфинов, говорит Цветкова. Животных уже не раз подмечали в районе Солнечного пляжа, в Стрелецкой бухте, на диком пляже в Парке Победы и в районе Яшмового пляжа на Фиоленте. На все обращения тут же реагируют – выезжают, а если это далеко – смотрят видео.Последнюю запись прислали сотрудники ИНБЮМ, видевшие дельфинов в районе бухты Ласпи вечером 9 ноября. Но "севастопольских" питомцев в них Дарья не узнала."Очень маленькие у них плавнички и очень они далеко плавают, нельзя сказать, что это наши. Скорее всего, дикие дельфины охотятся, кушают", – сказала Цветкова.Не благими намерениямиК поискам афалин вместе с ней и коллегой из Карадагской научной станции подключены тренеры из дельфинария Flipper. Здесь животные находились с февраля этого года. До этого они 12 лет содержались на правах аренды в Коктебельском дельфинарии, уточнила Цветкова. Арендодателем выступала ООО "Биологическая станция" (ранее известный дельфинарий этой организации работал в центре Севастополя, в Артбухте – ред.).В последнее время ходили разговоры, что директор Flipper и ООО "Биологическая станция" Владимир Калниболотский намерен продать дельфинов, но что все будет сделано так жестоко – никто не ожидал, сказала тренер."Было известно, что он все лето искал покупателей на них, но не нашел. И то, что от животных так избавился якобы потому, что не было денег их содержать – неправда: весь сезон, с мая по сентябрь, дельфинарий работал, плюс он продал других – дельфина и белуху. Деньги были. Дело в другом", – поделилась специалист.Причина – в затянувшихся судебных тяжбах с партнерами, и жестокий поступок Калниболотского с дельфинами был сделан в духе "так не достанься ты никому", считает она."Будучи соучредителем и по совместительству директором ООО "Биологическая станция", он сам себе единолично, на ИП Калниболотского, для дельфинария Flipper, отписал дельфинов с правом продажи и аренды. Он не имел на это права. Конечно, заинтересованные в сохранении животных соучредители были против. И был суд. Видимо, он почувствовал, что проигрывает и сделал это назло", – заключила Цветкова.• Известно, что по факту жестокого обращения с животными полиция Севастополя возбудила уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221104/tsentralnyy-apparat-sk-vzyal-na-kontrol-delo-o-delfinakh-1125240131.html

https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

https://crimea.ria.ru/20221103/iz-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-izyali-morskikh-kotikov-1125233850.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, происшествия, авторы