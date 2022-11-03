https://crimea.ria.ru/20221103/stalo-izvestno-kto-vykinul-delfinov-v-more-v-sevastopole-1125221610.html
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T11:03
2022-11-03T11:03
2022-11-03T11:14
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного дельфинария в море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что на месте происшествия вместе с правоохранителями работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. Он также анонсировал операцию по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты ранним утром 3 ноября. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром. По информации ведомства, в море ищут четырех дельфинов – двух самцов и двух самок, взятых в аренду для нужд одного их местных дельфинариев у ООО "Биологическая станция". В прокуратуре заявили, что именно директор этих двух учреждений и выкинул животных в море.Сотрудникам прокуратуры мужчина рассказал, что животные принадлежали ему с 2012 года.Поиски дельфинов и проверка обстоятельств произошедшего продолжаются. По итогам всех мероприятий ведомство даст оценку действиям директора дельфинария "с точки зрения наличия в них состава преступления", предусмотренного Уголовным кодексом РФ, в частности его статьями о жестоком обращении с животными, а также уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.В прокуратуре уточнили, что ранее возглавляемый фигурантом инцидента дельфинарий уже подвергался проверке на предмет законности своей деятельности. Тогда надзорное ведомство выявило ряд нарушений, связанных с отсутствием необходимых сопроводительных документов на корма для животных.
https://crimea.ria.ru/20221103/razvozhaev-rasskazal-ob-operatsii-po-spaseniyu-vybroshennykh-v-more-delfinov-1125219724.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
В Севастополе установили личность человека, выбросившего ночью дельфинов в море
11:03 03.11.2022 (обновлено: 11:14 03.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного дельфинария в море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что на месте происшествия вместе с правоохранителями работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. Он также анонсировал операцию по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты ранним утром 3 ноября. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром.
По информации ведомства, в море ищут четырех дельфинов – двух самцов и двух самок, взятых в аренду для нужд одного их местных дельфинариев у ООО "Биологическая станция". В прокуратуре заявили, что именно директор этих двух учреждений и выкинул животных в море.
"В настоящее время установлено, что животные, включенные в Красную книгу Российской Федерации, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО "Биологическая станция", – рассказали в ведомстве.
Сотрудникам прокуратуры мужчина рассказал, что животные принадлежали ему с 2012 года.
Поиски дельфинов и проверка обстоятельств произошедшего продолжаются. По итогам всех мероприятий ведомство даст оценку действиям директора дельфинария "с точки зрения наличия в них состава преступления", предусмотренного Уголовным кодексом РФ, в частности его статьями о жестоком обращении с животными, а также уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
В прокуратуре уточнили, что ранее возглавляемый фигурантом инцидента дельфинарий уже подвергался проверке на предмет законности своей деятельности
. Тогда надзорное ведомство выявило ряд нарушений, связанных с отсутствием необходимых сопроводительных документов на корма для животных.