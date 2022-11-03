Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221103/stalo-izvestno-kto-vykinul-delfinov-v-more-v-sevastopole-1125221610.html
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T11:03
2022-11-03T11:14
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111501/74/1115017478_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_3c49bc49e3fe71138a6a004ef7a630b6.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного дельфинария в море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что на месте происшествия вместе с правоохранителями работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. Он также анонсировал операцию по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты ранним утром 3 ноября. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром. По информации ведомства, в море ищут четырех дельфинов – двух самцов и двух самок, взятых в аренду для нужд одного их местных дельфинариев у ООО "Биологическая станция". В прокуратуре заявили, что именно директор этих двух учреждений и выкинул животных в море.Сотрудникам прокуратуры мужчина рассказал, что животные принадлежали ему с 2012 года.Поиски дельфинов и проверка обстоятельств произошедшего продолжаются. По итогам всех мероприятий ведомство даст оценку действиям директора дельфинария "с точки зрения наличия в них состава преступления", предусмотренного Уголовным кодексом РФ, в частности его статьями о жестоком обращении с животными, а также уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.В прокуратуре уточнили, что ранее возглавляемый фигурантом инцидента дельфинарий уже подвергался проверке на предмет законности своей деятельности. Тогда надзорное ведомство выявило ряд нарушений, связанных с отсутствием необходимых сопроводительных документов на корма для животных.
https://crimea.ria.ru/20221103/razvozhaev-rasskazal-ob-operatsii-po-spaseniyu-vybroshennykh-v-more-delfinov-1125219724.html
https://crimea.ria.ru/20221102/razvozhaev-nazval-monstrom-vladeltsa-vybroshennykh-v-more-delfinov-1125218994.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111501/74/1115017478_6:0:939:700_1920x0_80_0_0_61b0f69983fccd9af621e4547ae670ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе

В Севастополе установили личность человека, выбросившего ночью дельфинов в море

11:03 03.11.2022 (обновлено: 11:14 03.11.2022)
 
© Фото Анастасии КоростелевойДельфины в Черном море
Дельфины в Черном море
© Фото Анастасии Коростелевой
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту инцидента с дельфинами, установлена личность жителя города, выбросившего четырех афалин из местного дельфинария в море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что на месте происшествия вместе с правоохранителями работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. Он также анонсировал операцию по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты ранним утром 3 ноября. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром.
Дельфин в Черном море
08:56
Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов
По информации ведомства, в море ищут четырех дельфинов – двух самцов и двух самок, взятых в аренду для нужд одного их местных дельфинариев у ООО "Биологическая станция". В прокуратуре заявили, что именно директор этих двух учреждений и выкинул животных в море.
"В настоящее время установлено, что животные, включенные в Красную книгу Российской Федерации, были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО "Биологическая станция", – рассказали в ведомстве.
Сотрудникам прокуратуры мужчина рассказал, что животные принадлежали ему с 2012 года.
Поиски дельфинов и проверка обстоятельств произошедшего продолжаются. По итогам всех мероприятий ведомство даст оценку действиям директора дельфинария "с точки зрения наличия в них состава преступления", предусмотренного Уголовным кодексом РФ, в частности его статьями о жестоком обращении с животными, а также уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
В прокуратуре уточнили, что ранее возглавляемый фигурантом инцидента дельфинарий уже подвергался проверке на предмет законности своей деятельности. Тогда надзорное ведомство выявило ряд нарушений, связанных с отсутствием необходимых сопроводительных документов на корма для животных.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 22:34
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области
11:03Стало известно, кто выкинул дельфинов в море в Севастополе
10:48Крымчанина будут судить за убийство пенсионерки и разбой
10:38Керченская паромная переправа: действует штормовое предупреждение
10:19Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
10:15Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
09:56Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
09:30Кто и как голосовал по резолюции России о биолабораториях на Украине
09:18Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
09:05Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе
08:56Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов
08:48Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста
08:25Радиоактивный плутоний в Севастопольской бухте оказался полезен
08:04Массандровский дворец хотят капитально отреставрировать
07:42Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ
07:25Две трети юных крымчан не пользуются Пушкинской картой
07:01Пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на "Госуслугах"
03:37Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле
00:01Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
Лента новостейМолния