https://crimea.ria.ru/20221102/politsiya-sevastopolya-razbiraetsya-v-intsidente-s-vybrosom-delfinov-v-more-1125218813.html

Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море

Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море

Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента с выбросом дельфинов на пляже в районе Парка Победы, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T21:57

2022-11-02T21:57

2022-11-02T21:57

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента с выбросом дельфинов на пляже в районе Парка Победы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, в среду вечером в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов. "На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле руководства УМВД России по Севастополю. Как рассказали РИА Новости Крым в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", выброшенные в море дельфины уплыли в бухту.Специалисты жду наступления утра, чтобы выйти в море на поиски животных. К выяснению обстоятельств инцидента планируется подключить представителей прокуратуры и Севприроднадзора.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия