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Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море
Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море
Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента с выбросом дельфинов на пляже в районе Парка Победы, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T21:57
2022-11-02T21:57
2022-11-02T21:57
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента с выбросом дельфинов на пляже в районе Парка Победы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, в среду вечером в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов. "На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле руководства УМВД России по Севастополю. Как рассказали РИА Новости Крым в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", выброшенные в море дельфины уплыли в бухту.Специалисты жду наступления утра, чтобы выйти в море на поиски животных. К выяснению обстоятельств инцидента планируется подключить представителей прокуратуры и Севприроднадзора.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия
Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море
Полиция ищет неизвестных, выбросивших дельфинов в море на пляже в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента с выбросом дельфинов на пляже в районе Парка Победы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, в среду вечером в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.
"На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле руководства УМВД России по Севастополю.
Как рассказали РИА Новости Крым в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море", выброшенные в море дельфины уплыли в бухту.
Специалисты жду наступления утра, чтобы выйти в море на поиски животных. К выяснению обстоятельств инцидента планируется подключить представителей прокуратуры и Севприроднадзора.