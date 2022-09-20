https://crimea.ria.ru/20220920/prokuratura-proveryaet-delfinarii-v-sevastopole--1124567846.html

Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе

Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе

В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема >>В ведомстве уточнили, что в двух дельфинариях Севастополя содержат восемь дельфинов, которые участвуют в развлекательных шоу. Проверкой занимается городская межрайонная природоохранная прокуратура и профильные специалисты Севастополя и Крыма.Если в дельфинариях установят нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.Ранее сотрудники межрайонной природоохранной прокуратура и Севприроднадзора привлекли к ответственности организаторов свалки строительного мусора на городском кладбище Севастополя "Мекензиевы горы".

https://crimea.ria.ru/20210603/Delfinariy-v-tsentre-Sevastopolya-demontiruyut-po-resheniyu-suda-1119646423.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя