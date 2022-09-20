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Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T19:19
2022-09-20T19:19
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема &gt;&gt;В ведомстве уточнили, что в двух дельфинариях Севастополя содержат восемь дельфинов, которые участвуют в развлекательных шоу. Проверкой занимается городская межрайонная природоохранная прокуратура и профильные специалисты Севастополя и Крыма.Если в дельфинариях установят нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.Ранее сотрудники межрайонной природоохранной прокуратура и Севприроднадзора привлекли к ответственности организаторов свалки строительного мусора на городском кладбище Севастополя "Мекензиевы горы".
https://crimea.ria.ru/20210603/Delfinariy-v-tsentre-Sevastopolya-demontiruyut-po-resheniyu-suda-1119646423.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе

Прокуратура Севастополя проверяет условия содержания дельфинов, содержащихся в неволе

19:19 20.09.2022
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПроверка условий содержания дельфинов в дельфинариях Севастополя
Проверка условий содержания дельфинов в дельфинариях Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Фотосессия с дельфином может быть уголовно наказуема >>
В ведомстве уточнили, что в двух дельфинариях Севастополя содержат восемь дельфинов, которые участвуют в развлекательных шоу. Проверкой занимается городская межрайонная природоохранная прокуратура и профильные специалисты Севастополя и Крыма.
"В ходе проверки особое внимание уделено соблюдению норм законодательства, направленных на обеспечение сохранности объектов животного мира и гуманное обращение с ними. Прокурорами будет дана оценка законности содержания дельфинов, качеству их питания, ветеринарного обслуживания, безопасности среды нахождения млекопитающих", – говорится в сообщении ведомства.
Если в дельфинариях установят нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Дельфинарий в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня 2021, 19:11
Дельфинарий в центре Севастополя демонтируют по решению суда
Ранее сотрудники межрайонной природоохранной прокуратура и Севприроднадзора привлекли к ответственности организаторов свалки строительного мусора на городском кладбище Севастополя "Мекензиевы горы".
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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