Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
Прокуратура Севастополя проверяет условия содержания дельфинов, содержащихся в неволе
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПроверка условий содержания дельфинов в дельфинариях Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В дельфинариях Севастополя проверяют условия содержания дельфинов и соблюдение норм российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
В ведомстве уточнили, что в двух дельфинариях Севастополя содержат восемь дельфинов, которые участвуют в развлекательных шоу. Проверкой занимается городская межрайонная природоохранная прокуратура и профильные специалисты Севастополя и Крыма.
"В ходе проверки особое внимание уделено соблюдению норм законодательства, направленных на обеспечение сохранности объектов животного мира и гуманное обращение с ними. Прокурорами будет дана оценка законности содержания дельфинов, качеству их питания, ветеринарного обслуживания, безопасности среды нахождения млекопитающих", – говорится в сообщении ведомства.
Если в дельфинариях установят нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.
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