https://crimea.ria.ru/20220919/v-sevastopole-chast-kladbischa-utonula-v-stroitelnom-musore-1124549649.html

В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре

В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре

Часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T12:55

2022-09-19T12:55

2022-09-19T12:55

прокуратура города севастополя

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На место выехали сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Выяснилось, что свалка из строительных отходов "различного морфологического состава" образовалась и на кладбище, и на прилегающей к нему территории.Общая площадь загрязнения превысила 12 000 кв. метров. Пострадали почвы и снаружи, и внутри.Участок, на котором в значительных объемах скопились стройотходы, принадлежит городу, и за его чистоту ответственна "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя". Требовать приведения территории в порядок пришлось через суд.Уже все убрали. Лица, осуществлявшие транспортировку строительных отходов на территорию кладбища, привлечены к административной ответственности, уточнили в ведомстве.Ранее по решению Ленинского районного суда Севастополя компании выставили счет на 18,7 млн рублей за ущерб, причиненный почве из-за незаконно организованной свалки строительных отходов.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, городская среда