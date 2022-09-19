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В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре
В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре
Часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T12:55
2022-09-19T12:55
2022-09-19T12:55
прокуратура города севастополя
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На место выехали сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Выяснилось, что свалка из строительных отходов "различного морфологического состава" образовалась и на кладбище, и на прилегающей к нему территории.Общая площадь загрязнения превысила 12 000 кв. метров. Пострадали почвы и снаружи, и внутри.Участок, на котором в значительных объемах скопились стройотходы, принадлежит городу, и за его чистоту ответственна "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя". Требовать приведения территории в порядок пришлось через суд.Уже все убрали. Лица, осуществлявшие транспортировку строительных отходов на территорию кладбища, привлечены к административной ответственности, уточнили в ведомстве.Ранее по решению Ленинского районного суда Севастополя компании выставили счет на 18,7 млн рублей за ущерб, причиненный почве из-за незаконно организованной свалки строительных отходов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, городская среда
В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре
В Севастополе часть кладбища утонула в строймусоре – площадь свалки превысила гектар
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место выехали сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора. Выяснилось, что свалка из строительных отходов "различного морфологического состава" образовалась и на кладбище, и на прилегающей к нему территории.
Общая площадь загрязнения превысила 12 000 кв. метров. Пострадали почвы и снаружи, и внутри.
"Лабораторными исследованиями в пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония", – сообщили в прокуратуре.
Участок, на котором в значительных объемах скопились стройотходы, принадлежит городу, и за его чистоту ответственна "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя". Требовать приведения территории в порядок пришлось через суд.
Уже все убрали. Лица, осуществлявшие транспортировку строительных отходов на территорию кладбища, привлечены к административной ответственности, уточнили в ведомстве.
Ранее по решению Ленинского районного суда Севастополя компании выставили счет
на 18,7 млн рублей за ущерб, причиненный почве из-за незаконно организованной свалки строительных отходов.