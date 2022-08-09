https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-firma-zaplatit-za-svalku-bolee-18-mln-rubley-uscherba-1124112751.html

В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба

В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба

В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T15:12

2022-08-09T15:12

2022-08-09T15:12

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Природоохранная прокуратура вместе с Севприроднадзором ранее проверила законность размещения строительных отходов на земельном участке, арендованном ООО "Техносервис". Как выяснилось, на участке и прилегающей территории предприятие незаконно размещало отходы, загрязненные химическими веществами.Иск прокурора удовлетворен. Кроме того, ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и обязательных мероприятий по их улучшению, в связи с чем получило штраф в размере 400 тыс. рублей.

https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html

севастополь

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2022

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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право