https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-firma-zaplatit-za-svalku-bolee-18-mln-rubley-uscherba-1124112751.html
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T15:12
2022-08-09T15:12
2022-08-09T15:12
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124112705_0:136:960:676_1920x0_80_0_0_f7e0e82d43216ae2cc6af4abc9929d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Природоохранная прокуратура вместе с Севприроднадзором ранее проверила законность размещения строительных отходов на земельном участке, арендованном ООО "Техносервис". Как выяснилось, на участке и прилегающей территории предприятие незаконно размещало отходы, загрязненные химическими веществами.Иск прокурора удовлетворен. Кроме того, ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и обязательных мероприятий по их улучшению, в связи с чем получило штраф в размере 400 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124112705_59:0:960:676_1920x0_80_0_0_69221c7a1cd82db838b6e77dbb388b32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
В Севастополе фирма ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Природоохранная прокуратура вместе с Севприроднадзором ранее проверила законность размещения строительных отходов на земельном участке, арендованном ООО "Техносервис". Как выяснилось, на участке и прилегающей территории предприятие незаконно размещало отходы, загрязненные химическими веществами.
"В этой связи природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на арендатора обязанности освободить участок и прилегающую территорию от мусора и возместить причиненный почве ущерб", - говорится в сообщении.
Иск прокурора удовлетворен. Кроме того, ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и обязательных мероприятий по их улучшению, в связи с чем получило штраф в размере 400 тыс. рублей.