Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-firma-zaplatit-za-svalku-bolee-18-mln-rubley-uscherba-1124112751.html
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T15:12
2022-08-09T15:12
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124112705_0:136:960:676_1920x0_80_0_0_f7e0e82d43216ae2cc6af4abc9929d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.Природоохранная прокуратура вместе с Севприроднадзором ранее проверила законность размещения строительных отходов на земельном участке, арендованном ООО "Техносервис". Как выяснилось, на участке и прилегающей территории предприятие незаконно размещало отходы, загрязненные химическими веществами.Иск прокурора удовлетворен. Кроме того, ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и обязательных мероприятий по их улучшению, в связи с чем получило штраф в размере 400 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124112705_59:0:960:676_1920x0_80_0_0_69221c7a1cd82db838b6e77dbb388b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба

В Севастополе фирма ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба

15:12 09.08.2022
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяСвалка в Севастополе
Свалка в Севастополе
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе общество с ограниченной ответственностью ликвидирует свалку и заплатит 18,7 млн рублей ущерба, соответствующее решение вынес суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Природоохранная прокуратура вместе с Севприроднадзором ранее проверила законность размещения строительных отходов на земельном участке, арендованном ООО "Техносервис". Как выяснилось, на участке и прилегающей территории предприятие незаконно размещало отходы, загрязненные химическими веществами.
"В этой связи природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на арендатора обязанности освободить участок и прилегающую территорию от мусора и возместить причиненный почве ущерб", - говорится в сообщении.
Иск прокурора удовлетворен. Кроме того, ранее юрлицо было привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и обязательных мероприятий по их улучшению, в связи с чем получило штраф в размере 400 тыс. рублей.
Общественное движение Чистая Ялта - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 19:27
Мусор из Турции и пятикратный рост пластика: ученые о пляжах Севастополя
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
16:10Аксенов выехал на место ЧП в Новофедоровку
15:55Взрывы в Новофедоровке в Крыму: что известно
15:31Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
15:12В Севастополе фирма заплатит за свалку более 18 млн рублей ущерба
15:03В Феодосии женщина задушила прикованную к кровати мать
14:26Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
14:14Российские системы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 17 снарядов HIMARS
14:04Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
13:55В Крыму рассказали о запасах вакцины от COVID
13:46На Крым обрушится ураган
13:41В Севастополе ранее судимый за убийство эксгибиционист пугал детей
13:27ВСУ снова бьют по жилым районам Донецка: есть погибшие и раненые
13:19На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19
13:16Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей
13:07В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине
12:43Вернут ли ограничения по COVID-19 в России
12:36В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
12:25В РФ за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за ковида
12:18Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
12:05ВСУ обстреляли "Лепестками" село в Запорожской области, есть раненые
Лента новостейМолния