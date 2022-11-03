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Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе
Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе
Два из четырех выброшенных в море у берегов Севастополя афалин найдены, их погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель, сообщили в Росприроднадзоре. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T09:05
2022-11-03T09:05
2022-11-03T09:13
севастополь
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Два из четырех выброшенных в море у берегов Севастополя афалин найдены, их погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель, сообщили в Росприроднадзоре. Как уточнили в ведомстве, животные чипированы, что облегчит поиск среди других дельфинов. В Росприроднадзоре также назвали причину выброса афалин в море. По данным ведомства, предположительно, произошел спор между Коктебельским и Севастопольским дельфинариями. Руководство последнего регулярно проигрывает суды и решило просто-напросто выпустить дельфинов в море, подвергнув жизни млекопитающих огромному риску. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. По информации ряда Telegram-каналов, это сделал владелец одного из дельфинариев полуострова. Идет операция по спасению животных.
https://crimea.ria.ru/20221103/razvozhaev-rasskazal-ob-operatsii-po-spaseniyu-vybroshennykh-v-more-delfinov-1125219724.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, общество
Найдены два из четырех дельфинов, выброшенных в море в Севастополе
Росприроднадзор: найдены два из четырех афалин, выброшенных в море в Севастополе
09:05 03.11.2022 (обновлено: 09:13 03.11.2022)