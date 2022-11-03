Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов

О человеке и дельфине: "Я не смогу без него, он - без меня"

Сюда принято водить детей. На самом деле, шоу поставлено так и поднимает такие эмоции, что сюда нужно сходить и взрослым. Увидеть, услышать, почувствовать. Вспомнить что-то давно забытое… Корреспондент РИА Новости Крым узнал у тренеров коктебельского дельфинария, как это - работать с дельфинами. И кто кого учит.