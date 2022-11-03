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Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов
Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов
Рано утром в Севастополе началась операция по спасению выброшенных в море четырех дельфинов, которые раньше жили в Коктебельском дельфинарии. К операции... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T08:56
2022-11-03T09:13
севастополь
общество
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Рано утром в Севастополе началась операция по спасению выброшенных в море четырех дельфинов, которые раньше жили в Коктебельском дельфинарии. К операции привлекли дрессировщика дельфинария, которая раньше работала именно с этими животными. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Если дельфины отзовутся и подплывут к лодке, нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт "приписки" – дельфинарий Коктебеля, добавил он. Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов &gt;&gt;"Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть", - заключил глава Севастополя. Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе &gt;&gt;Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента. По информации ряда Telegram-каналов, это сделал владелец одного из дельфинариев полуострова.
https://crimea.ria.ru/20200822/O-cheloveke-i-delfine-Ya-ne-smogu-bez-nego-on-bez-menya-1118645217.html
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севастополь, общество, михаил развожаев, происшествия
Развожаев рассказал об операции по спасению выброшенных в море дельфинов

Развожаев: к операции по спасению выброшенных в море дельфинов привлекли их дрессировщика

08:56 03.11.2022 (обновлено: 09:13 03.11.2022)
 
© Фото Анастасии ПостниковойДельфин в Черном море
Дельфин в Черном море
© Фото Анастасии Постниковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Рано утром в Севастополе началась операция по спасению выброшенных в море четырех дельфинов, которые раньше жили в Коктебельском дельфинарии. К операции привлекли дрессировщика дельфинария, которая раньше работала именно с этими животными. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ситуация следующая: четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Есть человек - дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отозовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Если дельфины отзовутся и подплывут к лодке, нужно аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и потом уже в специальной машине транспортировать в порт "приписки" – дельфинарий Коктебеля, добавил он.
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов >>
"Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. Ситуация безусловно сложная, но шансы, спасти дельфинов есть", - заключил глава Севастополя.
Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента. По информации ряда Telegram-каналов, это сделал владелец одного из дельфинариев полуострова.
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СевастопольОбществоМихаил РазвожаевПроисшествия
 
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