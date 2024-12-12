https://crimea.ria.ru/20241212/v-sevastopole-rezko-pokholodaet---voditeley-predupredili-o-gololede-1142576533.html

В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде

В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде

В Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:12

2024-12-12T14:12

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.По словам Иено, спецтехника Севавтодора оперативно начнет работу по распределению противогололедного материала. В этом году, по его информации, заготовлено более пяти тысяч тонн противогололедных материалов. 35 единиц техники готовы выйти на борьбу с непогодой. Кроме того, ожидается поступление дополнительной техники. В этом году в городе установлены дополнительные метеостанции - всего их 12, добавил Иено.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2024

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