Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241212/v-sevastopole-rezko-pokholodaet---voditeley-predupredili-o-gololede-1142576533.html
В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
В Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T14:12
2024-12-12T14:12
ситуация на дорогах крыма
севастополь
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
павел иено
гололед
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110079/48/1100794859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e152f5c85dbf1a9f37dec70a5907fb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.По словам Иено, спецтехника Севавтодора оперативно начнет работу по распределению противогололедного материала. В этом году, по его информации, заготовлено более пяти тысяч тонн противогололедных материалов. 35 единиц техники готовы выйти на борьбу с непогодой. Кроме того, ожидается поступление дополнительной техники. В этом году в городе установлены дополнительные метеостанции - всего их 12, добавил Иено.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241211/morozy-do--12-idut-v-krym---kogda-zhdat-udara-nepogody-1142551674.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110079/48/1100794859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02a80836688d6d554efcd26ade2a3068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, павел иено, гололед, безопасность
В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде

В Севастополе готовятся к резкому похолоданию и гололеду на дорогах

14:12 12.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУхудшение ситуации на автодорогах
Ухудшение ситуации на автодорогах - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.

"В городе наблюдается ухудшение погодных условий. Ожидается резкое похолодание, на дорогах возможен гололед. Водителям на "летней резине" настоятельно рекомендую не выезжать на дороги во избежание дорожно-транспортных происшествий", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Иено, спецтехника Севавтодора оперативно начнет работу по распределению противогололедного материала.
В этом году, по его информации, заготовлено более пяти тысяч тонн противогололедных материалов. 35 единиц техники готовы выйти на борьбу с непогодой. Кроме того, ожидается поступление дополнительной техники.
В этом году в городе установлены дополнительные метеостанции - всего их 12, добавил Иено.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Вчера, 14:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеПавел ИеноГололедБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
14:54Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
14:37Москва продолжит консультации по установлению мира на Украине – Кремль
14:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
14:12В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
14:07Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
14:03НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
13:43В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
13:32Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
13:15Штормовой ветер обрушится на Крым
12:59Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
12:40Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
12:33Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
12:32Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:29В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
12:10Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм
12:02Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
11:56Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
11:32Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей
Лента новостейМолния