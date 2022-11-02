https://crimea.ria.ru/20221102/razvozhaev-nazval-monstrom-vladeltsa-vybroshennykh-v-more-delfinov-1125218994.html
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющим случай с выбросом дельфинов в море, а владельца животных, который это сделал – "монстром". РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T22:34
2022-11-02T22:34
2022-11-02T22:34
михаил развожаев
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющим случай с выбросом дельфинов в море, а владельца животных, который это сделал – "монстром". Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента. По информации ряда Telegram-каналов, это сделал владелец одного из дельфинариев полуострова. По словам градоначальника, на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росприроднадзора, также подключилась прокуратура города. "Действуем по закону. Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку, - добавил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20221102/politsiya-sevastopolya-razbiraetsya-v-intsidente-s-vybrosom-delfinov-v-more-1125218813.html
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михаил развожаев, севастополь, происшествия
Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
Развожаев прокомментировал инцидент с выбросом дельфинов на пляже в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопиющим случай с выбросом дельфинов в море, а владельца животных, который это сделал – "монстром".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов. Полиция Севастополя устанавливает очевидцев и участников инцидента.
По информации ряда Telegram-каналов, это сделал владелец одного из дельфинариев полуострова.
"Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл", - написал Развожаев в своем Telegram.
По словам градоначальника, на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росприроднадзора, также подключилась прокуратура города.
"Действуем по закону. Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку, - добавил Развожаев.