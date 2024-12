https://crimea.ria.ru/20241212/popytka-podderzhat-shtany-zachem-zapad-zagovoril-o-yadernykh-bombakh-v-polshe-1142577673.html

Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

Западу нечем противостоять российским ракетным системам "Орешник", поэтому, чтобы хоть как-то "поддержать штаны", он пытается поднять тему передачи американских

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Западу нечем противостоять российским ракетным системам "Орешник", поэтому, чтобы хоть как-то "поддержать штаны", он пытается поднять тему передачи американских ядерных бомб в Восточную Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее журнал The National Interest сообщил, что США могут дислоцировать носители ядерных бомб B-61 на территории Польши или Украины в ответ на применение Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".По словам эксперта, речь идет о двух-трех сотнях авиабомб мощностью до 350 килотонн. Однако никакого официального заявления на эту тему нет, есть только допущения журнала."Сильно сомневаюсь, что решение будет принято, потому что администрация Байдена уходит, администрация Трампа вряд ли пойдет на это обострение в первые же месяцы своей каденции", - считает эксперт.При этом, если допустить, что решение о передаче американских ядерных бомб в Восточную Европу будет принято, то площадкой для их хранения станет Польша, для которой это станет "неким жестом недоброй воли" потому что технологически, чтобы доставить эту бомбу в Беларусь или в Россию, нужно поднять в воздух значительное количество самолетов, которые будут сбиты на подлете, а это значит, что "бомбы упадут на головы тем же полякам в пограничье", объясняет собеседник.Ранее издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы сообщало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу – Кремль15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

