Рейтинг@Mail.ru
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241212/popytka-podderzhat-shtany-zachem-zapad-zagovoril-o-yadernykh-bombakh-v-polshe-1142577673.html
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
Западу нечем противостоять российским ракетным системам "Орешник", поэтому, чтобы хоть как-то "поддержать штаны", он пытается поднять тему передачи американских РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T14:54
2024-12-12T14:54
эксклюзивы риа новости крым
мнения
александр хроленко
новости
политика
украина
польша
сша
ядерное оружие
ракетная система средней дальности "орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Западу нечем противостоять российским ракетным системам "Орешник", поэтому, чтобы хоть как-то "поддержать штаны", он пытается поднять тему передачи американских ядерных бомб в Восточную Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее журнал The National Interest сообщил, что США могут дислоцировать носители ядерных бомб B-61 на территории Польши или Украины в ответ на применение Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".По словам эксперта, речь идет о двух-трех сотнях авиабомб мощностью до 350 килотонн. Однако никакого официального заявления на эту тему нет, есть только допущения журнала."Сильно сомневаюсь, что решение будет принято, потому что администрация Байдена уходит, администрация Трампа вряд ли пойдет на это обострение в первые же месяцы своей каденции", - считает эксперт.При этом, если допустить, что решение о передаче американских ядерных бомб в Восточную Европу будет принято, то площадкой для их хранения станет Польша, для которой это станет "неким жестом недоброй воли" потому что технологически, чтобы доставить эту бомбу в Беларусь или в Россию, нужно поднять в воздух значительное количество самолетов, которые будут сбиты на подлете, а это значит, что "бомбы упадут на головы тем же полякам в пограничье", объясняет собеседник.Ранее издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы сообщало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу – Кремль15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОАналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
украина
польша
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, александр хроленко, новости, политика, украина, польша, сша, ядерное оружие, ракетная система средней дальности "орешник"
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше

Запад заговорил о ядерном оружии в Польше из-за невозможности противостоять "Орешнику"

14:54 12.12.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Западу нечем противостоять российским ракетным системам "Орешник", поэтому, чтобы хоть как-то "поддержать штаны", он пытается поднять тему передачи американских ядерных бомб в Восточную Европу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Ранее журнал The National Interest сообщил, что США могут дислоцировать носители ядерных бомб B-61 на территории Польши или Украины в ответ на применение Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
"Идет некая дискуссия, и она связана с ударами "Орешника", против которого у Запада нет никакого противоядия, противодействия. У них нет ничего подобного ни в ударном арсенале, ни в качестве противоракетной обороны. И чтобы хоть как-то, что называется, поддержать штаны, они пытаются поднять тему передачи американских термоядерных бомб, которые хранятся на территории нескольких европейских стран", - сказал Хроленко.
По словам эксперта, речь идет о двух-трех сотнях авиабомб мощностью до 350 килотонн. Однако никакого официального заявления на эту тему нет, есть только допущения журнала.
"Сильно сомневаюсь, что решение будет принято, потому что администрация Байдена уходит, администрация Трампа вряд ли пойдет на это обострение в первые же месяцы своей каденции", - считает эксперт.
При этом, если допустить, что решение о передаче американских ядерных бомб в Восточную Европу будет принято, то площадкой для их хранения станет Польша, для которой это станет "неким жестом недоброй воли" потому что технологически, чтобы доставить эту бомбу в Беларусь или в Россию, нужно поднять в воздух значительное количество самолетов, которые будут сбиты на подлете, а это значит, что "бомбы упадут на головы тем же полякам в пограничье", объясняет собеседник.
"У Киева шансы получить ядерное оружие равны нулю. Если бы у Байдена было больше времени, возможно, он бы пошел на эскалацию, на передачу этих ядерных бомб. Но теперь крайне маловероятно, что даже Польша получит эти бомбы, все-таки это слишком резкие движения - отвечать на неядерный "Орешник" ядерными бомбами в Восточной Европе", - резюмирует Хроленко.
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы сообщало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу – Кремль
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО
Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлександр ХроленкоНовостиПолитикаУкраинаПольшаСШАЯдерное оружиеРакетная система средней дальности "Орешник"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
14:54Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
14:37Москва продолжит консультации по установлению мира на Украине – Кремль
14:23Российская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
14:12В Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололеде
14:07Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму
14:03НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике
13:43В Крыму вырученные от национализации 4 млрд направят муниципалитетам
13:32Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
13:15Штормовой ветер обрушится на Крым
12:59Удары по Украине: разбит цех производства беспилотников
12:40Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
12:33Россия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
12:32Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:29В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
12:10Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм
12:02Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
11:56Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом
11:32Грабеж во время застолья: бездомный украл у собутыльника 288 тысяч рублей
Лента новостейМолния