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100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа
100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа - РИА Новости Крым, 01.12.2024
100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа
Угрозы победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС невозможно реализовать на практике. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T16:43
2024-12-01T16:43
алексей пушков
мнения
совет федерации
россия
брикс
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Угрозы победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС невозможно реализовать на практике. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением для них 100% пошлины в случае сохранения курса на создание альтернативы "могучему доллару США". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.США не имеют рычагов влияния на решения стран БРИКС о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах или работе над новой системой платежей, альтернативной SWIFT, убежден сенатор. При этом он подчеркнул, что в торговле с теми же США государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры.За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию, заявлял ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКСПутин назвал большую финансовую ошибку США"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
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алексей пушков, мнения, совет федерации, россия, брикс, дональд трамп, сша
100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа

Угрозы Трампа о пошлинах на товары из БРИКС нереализуемы – сенатор РФ

16:43 01.12.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Угрозы победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС невозможно реализовать на практике. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением для них 100% пошлины в случае сохранения курса на создание альтернативы "могучему доллару США". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Дональду Трампу свойственна манера делать вид, что все может быть решено одним решающим шагом, разговором или ультиматумом… Эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема", – прокомментировал такую идею Пушков.

США не имеют рычагов влияния на решения стран БРИКС о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах или работе над новой системой платежей, альтернативной SWIFT, убежден сенатор. При этом он подчеркнул, что в торговле с теми же США государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры.
За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию, заявлял ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом.
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