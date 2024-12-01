https://crimea.ria.ru/20241201/100-poshliny-na-tovary-briks--v-sovfede-otvetili-na-ugrozu-trampa-1142284528.html

100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа

100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа - РИА Новости Крым, 01.12.2024

100% пошлины на товары БРИКС – в Совфеде ответили на угрозу Трампа

Угрозы победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС невозможно реализовать на практике. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T16:43

2024-12-01T16:43

2024-12-01T16:43

алексей пушков

мнения

совет федерации

россия

брикс

дональд трамп

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Угрозы победившего в президентских выборах в США Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины на ввоз товаров из стран БРИКС невозможно реализовать на практике. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением для них 100% пошлины в случае сохранения курса на создание альтернативы "могучему доллару США". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.США не имеют рычагов влияния на решения стран БРИКС о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах или работе над новой системой платежей, альтернативной SWIFT, убежден сенатор. При этом он подчеркнул, что в торговле с теми же США государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры.За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию, заявлял ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В следующем году председательство будет передано Бразилии, и эта страна обязуется продолжить курс на борьбу с долларом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКСПутин назвал большую финансовую ошибку США"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей пушков, мнения, совет федерации, россия, брикс, дональд трамп, сша