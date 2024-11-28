https://crimea.ria.ru/20241128/analogov-v-mire-net--putin-nazval-kharakteristiki-oreshnika-1142212343.html

Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника" - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:51

2024-11-28T13:51

2024-11-28T13:51

владимир путин (политик)

россия

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

безопасность

коллективный запад

украина

новости

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

астана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на саммите ОДКБ, который проходит в Астане."Что касается системы "Орешник", мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что температура поражающих элементов "Орешника" достигает 4 тысяч градусов, при том, что температура на поверхности Солнца составляет 5,5-6 тысяч градусов. В этой связи все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы и по сути превращается в пыль. При этом, по словам российского лидера, ракета способна поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь РФ западным оружием Москва продолжит отвечать.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРоссия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин

https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-po-proizvodstvu-raket-prevoskhodit-ves-zapad-v-10-raz--putin-1142208921.html

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