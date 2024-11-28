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Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника" - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника" - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:51
2024-11-28T13:51
владимир путин (политик)
россия
ракетная система средней дальности "орешник"
оружие
безопасность
коллективный запад
украина
новости
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
астана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на саммите ОДКБ, который проходит в Астане."Что касается системы "Орешник", мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что температура поражающих элементов "Орешника" достигает 4 тысяч градусов, при том, что температура на поверхности Солнца составляет 5,5-6 тысяч градусов. В этой связи все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы и по сути превращается в пыль. При этом, по словам российского лидера, ракета способна поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь РФ западным оружием Москва продолжит отвечать.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРоссия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-po-proizvodstvu-raket-prevoskhodit-ves-zapad-v-10-raz--putin-1142208921.html
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владимир путин (политик), россия, ракетная система средней дальности "орешник", оружие, безопасность, коллективный запад, украина, новости, организация договора о коллективной безопасности (одкб), астана, поставки западного оружия украине
Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"

Путин: аналогов "Орешнику" в мире нет и не будет в ближайшем будущем

13:51 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании ОДКБ в Астане
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Аналогов новейшей российской гиперзвуковой системе "Орешник" в мире нет и в ближайшем будущем не будет. Его применение по мощности может быть аналогично ядерному удару. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на саммите ОДКБ, который проходит в Астане.
"Что касается системы "Орешник", мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что температура поражающих элементов "Орешника" достигает 4 тысяч градусов, при том, что температура на поверхности Солнца составляет 5,5-6 тысяч градусов. В этой связи все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы и по сути превращается в пыль. При этом, по словам российского лидера, ракета способна поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет – мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Хотя оружием массового поражения "Орешник" не является. Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное. А во-вторых, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения", - заявил Путин.
По его словам, в наличии у России сегодня находятся несколько готовых к применению систем подобного рода и на продолжающиеся удары вглубь РФ западным оружием Москва продолжит отвечать.
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Владимир Путин (политик)РоссияРакетная система средней дальности "Орешник"ОружиеБезопасностьКоллективный ЗападУкраинаНовостиОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)АстанаПоставки западного оружия Украине
 
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