https://crimea.ria.ru/20241128/tsentry-prinyatiya-resheniy-v-kieve-mogut-stat-tselyu-dlya-oreshnika--putin-1142209662.html

Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин

Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин

Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:21

2024-11-28T13:21

2024-11-28T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге, эти попытки продолжаются. "Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - заверил глава государства.Президент РФ также подчеркнул, что никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя, потому что бойцы Вооруженных сил РФ "воюют за Родину, за будущее России и своих детей".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

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россия

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2024

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