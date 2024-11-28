Рейтинг@Mail.ru
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/tsentry-prinyatiya-resheniy-v-kieve-mogut-stat-tselyu-dlya-oreshnika--putin-1142209662.html
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин
Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:21
2024-11-28T13:34
украина
новости сво
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
киев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139949563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_823337adce6c80bcac8032af4a8cdb04.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге, эти попытки продолжаются. "Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - заверил глава государства.Президент РФ также подчеркнул, что никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя, потому что бойцы Вооруженных сил РФ "воюют за Родину, за будущее России и своих детей".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
украина
россия
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139949563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fe1bc71646903d1095015aacd65a9813.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, киев, новости
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин

Путин: центры принятия решений на Украине могут стать целью для поражения "Орешником"

13:21 28.11.2024 (обновлено: 13:34 28.11.2024)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВзрывы в Киеве
Взрывы в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Министерство обороны России и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины, ими могут стать центры принятия решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге, эти попытки продолжаются.
"Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - заверил глава государства.
Президент РФ также подчеркнул, что никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию не изменят ситуацию на поле боя, потому что бойцы Вооруженных сил РФ "воюют за Родину, за будущее России и своих детей".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине
 
УкраинаНовости СВОВладимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииКиевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
14:11Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин
14:08Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года
13:51Аналогов в мире нет – Путин назвал характеристики "Орешника"
13:47Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
13:34Семь детей воссоединятся со своими семьями на Украине
13:21Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для "Орешника" – Путин
13:20Россия нанесла удар по объектам Украины с использованием 90 ракет - Путин
13:20Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
13:15Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин
12:59Враг теряет силы: еще 1,5 тысячи боевиков ВСУ разбиты на всех фронтах
12:44Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей
12:39В Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатах
12:17В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики
12:15В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей
12:08Под Феодосией иномарка сбила 13-летнего мальчика
11:42Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России
11:36Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
11:27Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
11:17Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Лента новостейМолния