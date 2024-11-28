Рейтинг@Mail.ru
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/ssha-okhvatit-drozh-ryabkov-oboznachil-posledstviya-za-ugrozy-rossii-1142198803.html
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России - РИА Новости Крым, 28.11.2024
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T08:21
2024-11-28T08:21
украина
россия
сша
коллективный запад
ядерное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
политика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dab427f86735a3233f8f88787d33c626.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.Рябков назвал такие заявления безответственными, как и разрешение на удары вглубь России, которым США подтвердили свое прямое участие в конфликте. По его словам, последствия этого решения приведут Запад в чувство.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность.До этого США, Франция и Британия одобрили Киеву удары своими вооружениями вглубь российских территорий. Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружиеПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнениеЯдерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8637e2baa2fc72b77410a81c995e906.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, россия, сша, коллективный запад, ядерное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, политика, безопасность, в мире, новости
США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России

Рябков: ядерное оружие у Киева и удары вглубь России ведут к серьезной эскалации

08:21 28.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Подобный шаг (передача ядерного оружия Украине - ред.) означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", - цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков назвал такие заявления безответственными, как и разрешение на удары вглубь России, которым США подтвердили свое прямое участие в конфликте. По его словам, последствия этого решения приведут Запад в чувство.
"Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это", - подчеркнул он.
На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность.
До этого США, Франция и Британия одобрили Киеву удары своими вооружениями вглубь российских территорий. Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие
При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков
 
УкраинаРоссияСШАКоллективный ЗападЯдерное оружиеУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковПолитикаБезопасностьВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
09:04Бахчисарай остался без света и газа
08:47В Крыму сирота полтора года не может получить жилье из-за халатности
08:32На Украине гремят мощные взрывы
08:21США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
08:11С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
08:06Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
07:46В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
07:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
07:08Над Крымом уничтожили три беспилотника
06:47Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
06:28Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
06:20Над Ростовской областью сбиты беспилотники
05:57Массированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения
00:01Снова теплеет: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 ноября
22:51Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день
22:30В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития
22:15Два района Крыма в четверг временно останутся без газа
21:52Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов
Лента новостейМолния