США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
Рябков: ядерное оружие у Киева и удары вглубь России ведут к серьезной эскалации
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Подобный шаг (передача ядерного оружия Украине - ред.) означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", - цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков назвал такие заявления безответственными, как и разрешение на удары вглубь России, которым США подтвердили свое прямое участие в конфликте. По его словам, последствия этого решения приведут Запад в чувство.
"Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это", - подчеркнул он.
На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность.
До этого США, Франция и Британия одобрили Киеву удары своими вооружениями вглубь российских территорий. Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник".
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