https://crimea.ria.ru/20241128/ssha-okhvatit-drozh-ryabkov-oboznachil-posledstviya-za-ugrozy-rossii-1142198803.html

США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России

США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России - РИА Новости Крым, 28.11.2024

США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России

Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T08:21

2024-11-28T08:21

2024-11-28T08:21

украина

россия

сша

коллективный запад

ядерное оружие

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.Рябков назвал такие заявления безответственными, как и разрешение на удары вглубь России, которым США подтвердили свое прямое участие в конфликте. По его словам, последствия этого решения приведут Запад в чувство.На минувшей неделе издание The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы сообщило, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи – плохо представляющими себе реальность.До этого США, Франция и Британия одобрили Киеву удары своими вооружениями вглубь российских территорий. Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружиеПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнениеЯдерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков

украина

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, сша, коллективный запад, ядерное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, политика, безопасность, в мире, новости