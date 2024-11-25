https://crimea.ria.ru/20241125/yadernoe-oruzhie-ssha-v-evrope-mozhet-stat-tselyu-udara-rossii--ryabkov-1142120565.html

Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков

Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – Рябков

Расположенные в Европе американские военные базы с тактическими ядерными вооружениями не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для России. Такое... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:30

2024-11-25T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Расположенные в Европе американские военные базы с тактическими ядерными вооружениями не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что определенные американские объекты могут быть приоритетными целями в ситуации гипотетического конфликта. И добавил, что перечень целей всегда относится к категории наиболее засекреченных элементов военного планирования.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Орешник" успешно поразил завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Также 25 сентября президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям. Указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России можно расценивать как сигнал Западу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСНЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, новости, россия, ядерное оружие, ядерное сдерживание, сша, европа