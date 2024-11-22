https://crimea.ria.ru/20241122/oreshnik-sposoben-porazhat-tseli-vo-vsey-evrope--komanduyuschiy-rvsn-1142074120.html

"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН

"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН - РИА Новости Крым, 22.11.2024

"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН

Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T20:31

2024-11-22T20:31

2024-11-22T20:33

владимир путин (политик)

россия

оружие

новости

военно-промышленный комплекс (впк)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

сергей каракаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник. Сергей Каракаев на совещании под руководством президента России Владимира Путина. По его словам, "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны. Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении, уточнил Каракаев. Он указал, что высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение.Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" системЧем "Орешник" отличается от ядерного оружияЧто Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, оружие, новости, военно-промышленный комплекс (впк), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сергей каракаев