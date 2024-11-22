Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241122/oreshnik-sposoben-porazhat-tseli-vo-vsey-evrope--komanduyuschiy-rvsn-1142074120.html
"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН
"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН - РИА Новости Крым, 22.11.2024
"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН
Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T20:31
2024-11-22T20:33
владимир путин (политик)
россия
оружие
новости
военно-промышленный комплекс (впк)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
сергей каракаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111771/41/1117714127_0:52:1376:825_1920x0_80_0_0_3a1f5d644c75aac44c5118c0d7247362.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник. Сергей Каракаев на совещании под руководством президента России Владимира Путина. По его словам, "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны. Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении, уточнил Каракаев. Он указал, что высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение.Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" системЧем "Орешник" отличается от ядерного оружияЧто Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
https://crimea.ria.ru/20241122/vozmozhnyy-udar-oreshnikom-po-evrope---ekspert-nazval-veroyatnye-tseli--1142059380.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111771/41/1117714127_104:0:1271:875_1920x0_80_0_0_cb30f34cc5867bcb986330d9608c38ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, оружие, новости, военно-промышленный комплекс (впк), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, сергей каракаев
"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН

Ракеты "Орешник" могут поражать цели на всей территории Европы – командующий РВСН

20:31 22.11.2024 (обновлено: 20:33 22.11.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракет. Архивная съемка
Запуск ракет. Архивная съемка
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник. Сергей Каракаев на совещании под руководством президента России Владимира Путина.
"Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как Вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия", - сказал Каракаев в докладе главе государства.
По его словам, "Орешник" по своим характеристикам сегодня не имеет аналогов в мире. Боевое оснащение ракеты позволяет гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны.
"Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных, с высокой эффективностью", - добавил командующий РВСН.
Разработка ракетного комплекса "Орешник" позволит расширить боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленными задачами как в неядерном, так и в ядерном снаряжении, уточнил Каракаев.
Он указал, что высокая оперативная готовность комплекса позволяет в кратчайшие сроки провести переприцеливание по любому назначенному объекту и нанести ему поражение.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем
Чем "Орешник" отличается от ядерного оружия
Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
Кнопка пуск
19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели
 
Владимир Путин (политик)РоссияОружиеНовостиВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииСергей Каракаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:41Проник в чужой дом с булавой: в Крыму арестован пенсионер-разбойник
21:10Ливни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
20:31"Орешник" способен поражать цели во всей Европе – командующий РВСН
20:21Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
20:10Россия проведет испытания других подобных "Орешнику" систем – Путин
20:06Сопоставимо с ядерным: Путин рассказал о ракетах "Орешник"
19:45Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
19:44Россия будет продолжать испытания комплекса "Орешник" - Путин
19:42Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев
19:37Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели
19:15"Самая обыкновенная агония": в Госдуме оценили действия Вашингтона
18:50Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе
18:21В Севастополе перекрыли рейд
18:16В Ялте в речке найден труп мужчины
17:46На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году
17:21Крымский мост сейчас: какая очередь и сколько ждать
17:13В Россию вернулись вывезенные боевиками ВСУ 46 жителей Курской области
17:05В Крыму дорожные службы готовятся к снегопаду
16:58Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
16:5225 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе Крыма
Лента новостейМолния