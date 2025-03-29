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Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T12:43
2025-03-29T12:43
2025-03-29T12:49
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР отмечены решительные действия бойцов "Южной" группировки войск. В Запорожской области работали бойцы "Днепра".В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области. Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
12:43 29.03.2025 (обновлено: 12:49 29.03.2025)