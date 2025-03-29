https://crimea.ria.ru/20250329/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1145311043.html

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T12:43

2025-03-29T12:43

2025-03-29T12:49

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР отмечены решительные действия бойцов "Южной" группировки войск. В Запорожской области работали бойцы "Днепра".В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области. Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу