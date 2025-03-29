Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250329/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1145311043.html
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T12:43
2025-03-29T12:49
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_bf8d1bec57fecc4f371646fffae39828.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР отмечены решительные действия бойцов "Южной" группировки войск. В Запорожской области работали бойцы "Днепра".В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области. Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bd190e97870192099bb4901b7c445555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области

Армия России освободила Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области

12:43 29.03.2025 (обновлено: 12:49 29.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В ДНР отмечены решительные действия бойцов "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.
В Запорожской области работали бойцы "Днепра".
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", - уточнили в Минобороны.
В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.
Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.
До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
12:43Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
12:25ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области
11:55Пожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухня
11:22Сколько инвестиций привлечет Крым в 2025 году
11:04Крымский мост сейчас: за час пробка увеличилась в семь раз
10:4614-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
10:29Силовики в Севастополе ищут мигрантов
10:11На Крымском мосту выросла очередь
09:54Спрос на летний отдых в Крыму ожидаемо растет – АТОР
09:24Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой
08:51В Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи вина
08:39Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило тысячу
08:25В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь
08:01Землетрясение произошло в Пятигорске
07:36Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
07:02При каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнение
00:01Средиземноморский циклон в субботу принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:18Временное управление на Украине и освобожденные села: главное за день
Лента новостейМолния