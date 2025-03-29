https://crimea.ria.ru/20250329/vsu-atakovali-solnechnye-elektrostantsii-v-khersonskoy-oblasti-1145310847.html

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.03.2025

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области

В Херсонской области украинские боевики обстреляли солнечные электростанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T12:25

2025-03-29T12:25

2025-03-29T12:28

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли солнечные электростанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Накануне ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. По данным Минобороны, объект практически уничтожен. Кроме того, на этой недели беспилотники ВСУ каждый день пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ оставляет за собой право возобновить удары по энергетике УкраиныМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовКиев представит США список объектов для защиты от атак – Зеленский

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости