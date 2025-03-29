ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области
ВСУ из минометов обстреляли солнечные электростанции в Херсонской области – Сальдо
12:25 29.03.2025 (обновлено: 12:28 29.03.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли солнечную электростанцию в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли солнечные электростанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Военного значения эти обстрелы не имеют, на энергетический баланс области серьезно повлиять не могут. Зато ВСУ подчеркнуто нарушают договоренности по мораторию на удары по энергетике", - написал он в Telegram-канале.
Накануне ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. По данным Минобороны, объект практически уничтожен. Кроме того, на этой недели беспилотники ВСУ каждый день пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, приказ президента России Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется Вооруженными силами РФ. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соответствующие договоренности.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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