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Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия
Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия
Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T19:51
2024-09-25T19:51
2024-09-25T20:15
владимир путин (политик)
ядерная доктрина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям. Об этом глава государства заявил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.И подчеркнул, что важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям.По словам Путина, за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки подходов России к возможному использованию ядерных сил.Особое внимание президент уделил обновлениям в ядерной доктрине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), ядерная доктрина, новости, россия, ядерное оружие, политика, совет безопасности россии , безопасность
Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия
Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия
19:51 25.09.2024 (обновлено: 20:15 25.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям. Об этом глава государства заявил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
"Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан. Вместе с тем мы видим, что современное военно-политическая обстановка динамично меняется и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", – сказал президент.
И подчеркнул, что важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
По словам Путина, за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки подходов России к возможному использованию ядерных сил.
"По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Итак, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", – уточнил глава государства.
Особое внимание президент уделил обновлениям в ядерной доктрине.
"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – добавил президент.
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