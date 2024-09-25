https://crimea.ria.ru/20240925/putin-predlozhil-utochnit-usloviya-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya-1140626636.html

Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия

Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Путин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружия

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T19:51

2024-09-25T19:51

2024-09-25T20:15

владимир путин (политик)

ядерная доктрина

новости

россия

ядерное оружие

политика

совет безопасности россии

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в ядерную доктрину России, отметив, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания надо адаптировать к нынешним реалиям. Об этом глава государства заявил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.И подчеркнул, что важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям.По словам Путина, за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки подходов России к возможному использованию ядерных сил.Особое внимание президент уделил обновлениям в ядерной доктрине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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