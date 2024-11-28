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Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе

Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе

В Севастополе в четверг проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T08:06

2024-11-28T08:06

2024-11-28T08:21

севастополь

михаил развожаев

учения

антитеррор

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения будут проходить в течение дня в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и специальную технику."Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал губернатор.С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику. 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала мэр курорта Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитерроруВ Евпатории будет громко - жителей просят сохранять спокойствиеВ Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым