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Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
В Севастополе в четверг проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T08:06
2024-11-28T08:21
севастополь
михаил развожаев
учения
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения будут проходить в течение дня в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и специальную технику."Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал губернатор.С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику. 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала мэр курорта Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитерроруВ Евпатории будет громко - жителей просят сохранять спокойствиеВ Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
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севастополь, михаил развожаев, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе

В Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка силовиков - Развожаев

08:06 28.11.2024 (обновлено: 08:21 28.11.2024)
 
© РИА Новости КрымУчения в Крыму
Учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры по моему поручению проводят плановые учения. Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что учения будут проходить в течение дня в районе береговой линии Северной стороны города, Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста. В этих районах будут находиться люди со стрелковым оружием, на дорогах установят блокпосты и специальную технику.
"Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал губернатор.
С 17 сентября в Крыму стартовали масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отработали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Бойцы теробороны совместно с подразделениями Министерства обороны, Росгвардии и МВД отработали совместные мероприятия по противодействию противнику. 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения, сообщала мэр курорта Янина Павленко.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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