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Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день
Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день
Президент России Владимир Путин с лидером Казахстана обсудили в Астане развитие отношений двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T22:51
2024-11-27T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с лидером Казахстана обсудили в Астане развитие отношений двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России передать Украине 630 пленных. Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. В ДНР досрочно завершили ремонт сухопутного участка дороги в Крым. ВСУ атаковали Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Развитие отношений России и КазахстанаПрезидент России Владимир Путин по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил Астану. В ходе переговоров глава российского государства заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом. Подготовлен ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.По словам Путина, Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года - 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Атака на СевастопольВоздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду утром. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю сбиты два украинских беспилотника над акваторией в районе Качи, осколки еще одного упали в пригороде. Три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.Минобороны сообщил, что в среду утром над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников.Второй раз сигнал воздушной тревоги включили около 20.00 на десять минут.Обмен военнопленными с УкраинойОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова передать Украине 630 военнопленных, но Киев отказывается их забирать без объяснения причин. По словам Захаровой, украинскому режиму нужны только иностранцы, националисты, а не мобилизованные.При этом России важен каждый свой боец, попавший в плен, вне зависимости от его вероисповедания, национального признака, принадлежности к воинским подразделениям. Наша страна готова уже сейчас произвести обмен военнопленными, но Украина не нацелена на конструктивный диалог.Перемирие между Израилем и ЛиваномРежим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу.Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не было сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Соответствующее соглашение было одобрено израильским военно-политическим кабинетом во вторник вечером.Завершение ремонта сухопутного участка дороги в КрымРаньше срока в ДНР запустили движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства РФ Мара Хуснуллина, благодаря модернизации трассы Р-280 будет увеличена ее пропускная способность до 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки. Это значительно снизит транспортную нагрузку с маршрута и повлияет на развитие логистических связей и экономики.
https://crimea.ria.ru/20241127/novyy-kontrnastup-vsu-gde-i-kogda-zhdat-udara-i-kakimi-silami-1142179003.html
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Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день

Визит Владимира Путина в Астану и атака на Севастополь - главные новости 27 ноября

22:51 27.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с лидером Казахстана обсудили в Астане развитие отношений двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России передать Украине 630 пленных. Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. В ДНР досрочно завершили ремонт сухопутного участка дороги в Крым. ВСУ атаковали Севастополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Развитие отношений России и Казахстана

Президент России Владимир Путин по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил Астану. В ходе переговоров глава российского государства заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом. Подготовлен ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.
По словам Путина, Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года - 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.
ВСУ
17:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новый контрнаступ ВСУ: где и когда ждать удара и какими силами

Атака на Севастополь

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду утром. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю сбиты два украинских беспилотника над акваторией в районе Качи, осколки еще одного упали в пригороде. Три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.
Минобороны сообщил, что в среду утром над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников.
Второй раз сигнал воздушной тревоги включили около 20.00 на десять минут.
В Черноморском высшем военно-морском училище им.Нахимова прошел первый торжественный выпуск офицеров и мичманов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
14:40
Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь

Обмен военнопленными с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова передать Украине 630 военнопленных, но Киев отказывается их забирать без объяснения причин. По словам Захаровой, украинскому режиму нужны только иностранцы, националисты, а не мобилизованные.
При этом России важен каждый свой боец, попавший в плен, вне зависимости от его вероисповедания, национального признака, принадлежности к воинским подразделениям. Наша страна готова уже сейчас произвести обмен военнопленными, но Украина не нацелена на конструктивный диалог.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
17:54
В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия

Перемирие между Израилем и Ливаном

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу.
Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не было сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Соответствующее соглашение было одобрено израильским военно-политическим кабинетом во вторник вечером.
Израильские солдаты на танке
19:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном

Завершение ремонта сухопутного участка дороги в Крым

Раньше срока в ДНР запустили движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства РФ Мара Хуснуллина, благодаря модернизации трассы Р-280 будет увеличена ее пропускная способность до 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки. Это значительно снизит транспортную нагрузку с маршрута и повлияет на развитие логистических связей и экономики.
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
18:31
Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
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Заголовок открываемого материала
22:51Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день
22:30В Крыму врачи спасли новорожденного с тяжелыми пороками развития
22:15Два района Крыма в четверг временно останутся без газа
21:52Чтобы никто не убегал: ВСУ используют наемников для заградотрядов
21:32О чем договорились Россия и Казахстан в первый день переговоров в Астане
21:16При каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
21:01Вынес с поля боя раненых: в Феодосии увековечили имя героя СВО
20:44Стрельба в центре Москвы - что известно
20:32В Симферополе в четверг ограничат движение – схема
20:11На "Тавриде" проверили планы прикрытия трассы
20:09Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:59Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
19:52Казахстану направили приглашение в БРИКС
19:41Развожаев передал крымским морпехам поздравления от Путина
19:31Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
19:06Политолог усомнился в устойчивости перемирия между Израилем и Ливаном
18:43В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полиции
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17:54В МИД РФ назвали суицидальными разговоры о передаче Киеву ядерного оружия
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