https://crimea.ria.ru/20241127/vizit-putina-v-astanu-i-ataka-na-sevastopol-glavnoe-za-den-1142193506.html

Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день

Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Визит Путина в Астану и атака на Севастополь: главное за день

Президент России Владимир Путин с лидером Казахстана обсудили в Астане развитие отношений двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T22:51

2024-11-27T22:51

2024-11-27T22:51

главное за день

новости

общество

в мире

крым

новости крыма

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142193672_0:126:3416:2048_1920x0_80_0_0_405a291621e99e888b8fb498fcee113e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с лидером Казахстана обсудили в Астане развитие отношений двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России передать Украине 630 пленных. Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном. В ДНР досрочно завершили ремонт сухопутного участка дороги в Крым. ВСУ атаковали Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Развитие отношений России и КазахстанаПрезидент России Владимир Путин по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил Астану. В ходе переговоров глава российского государства заявил, что отношения Москвы и Астаны развиваются самым динамичным и лучшим образом. Подготовлен ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.По словам Путина, Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот по итогам прошлого года - 28,5 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Казахстана составили 13 млрд долларов.Атака на СевастопольВоздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду утром. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на подлете к Севастополю сбиты два украинских беспилотника над акваторией в районе Качи, осколки еще одного упали в пригороде. Три дрона уничтожили над акваторией в районе Орловки и Парка Победы.Минобороны сообщил, что в среду утром над Крымом и Черным морем сбиты 25 беспилотников.Второй раз сигнал воздушной тревоги включили около 20.00 на десять минут.Обмен военнопленными с УкраинойОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова передать Украине 630 военнопленных, но Киев отказывается их забирать без объяснения причин. По словам Захаровой, украинскому режиму нужны только иностранцы, националисты, а не мобилизованные.При этом России важен каждый свой боец, попавший в плен, вне зависимости от его вероисповедания, национального признака, принадлежности к воинским подразделениям. Наша страна готова уже сейчас произвести обмен военнопленными, но Украина не нацелена на конструктивный диалог.Перемирие между Израилем и ЛиваномРежим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу.Сигналы об опасности воздушной тревоги в Израиле и Ливане с 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) не поступали. Не было сообщений и об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Соответствующее соглашение было одобрено израильским военно-политическим кабинетом во вторник вечером.Завершение ремонта сухопутного участка дороги в КрымРаньше срока в ДНР запустили движение по капитально отремонтированному 27-километровому участку федеральной трассы Р-280 "Новороссия", который является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Участок пролегает от Новоазовска до Мариуполя. По словам зампредседателя правительства РФ Мара Хуснуллина, благодаря модернизации трассы Р-280 будет увеличена ее пропускная способность до 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки. Это значительно снизит транспортную нагрузку с маршрута и повлияет на развитие логистических связей и экономики.

https://crimea.ria.ru/20241127/novyy-kontrnastup-vsu-gde-i-kogda-zhdat-udara-i-kakimi-silami-1142179003.html

https://crimea.ria.ru/20241127/udar-po-voenno-morskomu-uchilischu-v-sevastopole--lozh-1142177229.html

https://crimea.ria.ru/20241127/v-mid-rf-nazvali-suitsidalnymi-razgovory-o-peredache-kievu-yadernogo-oruzhiya-1142189475.html

https://crimea.ria.ru/20241127/politolog-usomnilsya-v-ustoychivosti-peremiriya-mezhdu-izrailem-i-livanom-1142180525.html

https://crimea.ria.ru/20241127/bank-rossii-ne-budet-pokupat-inostrannuyu-valyutu-na-vnutrennem-rynke-1142190768.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, в мире, крым, новости крыма, россия