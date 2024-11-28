https://crimea.ria.ru/20241128/v-krasnodare-pod-tramvaynymi-putyami-provalilsya-grunt-1142200994.html

В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт

В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт

Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

краснодар

происшествия

новости

евгений наумов

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.В местных СМИ сообщают, что в яму упал мужчина, который в темноте не увидел провала. Его госпитализировали.По информации главы города, аварийная бригада "Краснодар Водоканала" работала здесь всю ночь и продолжает устранять аварию."Поручил организовать сегодня передвижение пассажиров. Участок дороги станет временно двухсторонним. По нему пустят автомобили и четыре автобуса для перевозки пассажиров к транспортному узлу в районе КубГТУ. С учетом ситуации будут отрегулированы светофоры", - уточнил Евгений Наумов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеЖуткий 15-метровый провал под Керчью: власти назвали причину - ФОТО

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия, новости, евгений наумов, транспорт