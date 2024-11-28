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В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T10:16
2024-11-28T10:16
2024-11-28T10:16
краснодар
происшествия
новости
евгений наумов
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.В местных СМИ сообщают, что в яму упал мужчина, который в темноте не увидел провала. Его госпитализировали.По информации главы города, аварийная бригада "Краснодар Водоканала" работала здесь всю ночь и продолжает устранять аварию."Поручил организовать сегодня передвижение пассажиров. Участок дороги станет временно двухсторонним. По нему пустят автомобили и четыре автобуса для перевозки пассажиров к транспортному узлу в районе КубГТУ. С учетом ситуации будут отрегулированы светофоры", - уточнил Евгений Наумов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеЖуткий 15-метровый провал под Керчью: власти назвали причину - ФОТО
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РИА Новости Крым
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краснодар, происшествия, новости, евгений наумов, транспорт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - полквартала перекрыто
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.
"Из-за утечки на канализационном коллекторе грунт подмыло прямо под трамвайными путями. Сейчас собирают перекачивающую станцию для начала ремонтных работ. Пришлось полностью закрыть половину квартала до улицы им. 40-летия Победы для движения транспорта, в том числе для трамваев", - говорится в сообщении.
В местных СМИ сообщают, что в яму упал мужчина, который в темноте не увидел провала. Его госпитализировали.
По информации главы города, аварийная бригада "Краснодар Водоканала" работала здесь всю ночь и продолжает устранять аварию.
"Поручил организовать сегодня передвижение пассажиров. Участок дороги станет временно двухсторонним. По нему пустят автомобили и четыре автобуса для перевозки пассажиров к транспортному узлу в районе КубГТУ. С учетом ситуации будут отрегулированы светофоры", - уточнил Евгений Наумов.
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