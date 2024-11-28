Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/v-krasnodare-pod-tramvaynymi-putyami-provalilsya-grunt-1142200994.html
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T10:16
2024-11-28T10:16
краснодар
происшествия
новости
евгений наумов
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142200880_13:0:625:344_1920x0_80_0_0_b1e0a45507460ba7168d786b27842f47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.В местных СМИ сообщают, что в яму упал мужчина, который в темноте не увидел провала. Его госпитализировали.По информации главы города, аварийная бригада "Краснодар Водоканала" работала здесь всю ночь и продолжает устранять аварию."Поручил организовать сегодня передвижение пассажиров. Участок дороги станет временно двухсторонним. По нему пустят автомобили и четыре автобуса для перевозки пассажиров к транспортному узлу в районе КубГТУ. С учетом ситуации будут отрегулированы светофоры", - уточнил Евгений Наумов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуРемонт дорог и канализация: что и когда изменится в КоктебелеЖуткий 15-метровый провал под Керчью: власти назвали причину - ФОТО
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142200880_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_b77215724e6eed12a29d9a6ccc159dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия, новости, евгений наумов, транспорт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт

В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт - полквартала перекрыто

10:16 28.11.2024
 
© Глава муниципального образования город КраснодарВ Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
© Глава муниципального образования город Краснодар
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Движение трамваев и другого транспорта остановлено в части одного из кварталов Краснодара из-за провала грунта. Об этом сообщает глава города Евгений Наумов.
"Из-за утечки на канализационном коллекторе грунт подмыло прямо под трамвайными путями. Сейчас собирают перекачивающую станцию для начала ремонтных работ. Пришлось полностью закрыть половину квартала до улицы им. 40-летия Победы для движения транспорта, в том числе для трамваев", - говорится в сообщении.
В местных СМИ сообщают, что в яму упал мужчина, который в темноте не увидел провала. Его госпитализировали.
По информации главы города, аварийная бригада "Краснодар Водоканала" работала здесь всю ночь и продолжает устранять аварию.
"Поручил организовать сегодня передвижение пассажиров. Участок дороги станет временно двухсторонним. По нему пустят автомобили и четыре автобуса для перевозки пассажиров к транспортному узлу в районе КубГТУ. С учетом ситуации будут отрегулированы светофоры", - уточнил Евгений Наумов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорожники за ночь заделали провал на трассе в Ялту
Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
Жуткий 15-метровый провал под Керчью: власти назвали причину - ФОТО
 
КраснодарПроисшествияНовостиЕвгений НаумовТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России
11:36Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
11:27Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
11:17Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
11:00Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
10:40Магнитная буря накроет Землю в четверг
10:16В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
10:01Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
09:38Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
09:15Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
09:04Бахчисарай остался без света и газа
08:47В Крыму сирота полтора года не может получить жилье из-за халатности
08:32На Украине гремят мощные взрывы
08:21США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
08:11С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
08:06Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
07:46В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
07:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
07:08Над Крымом уничтожили три беспилотника
06:47Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
Лента новостейМолния