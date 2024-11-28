Магнитная буря накроет Землю в четверг
Продолжительная магнитная буря уровня G2 накроет Землю 28 ноября – ученые
10:40 28.11.2024 (обновлено: 11:00 28.11.2024)
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Начало двухдневного шторма ученые прогнозируют к 21:00 28 ноября. В первые несколько часов магнитный удар будет иметь относительно небольшую мощность и не превысит уровня G1. С такой невысокой интенсивностью геомагнитное возмущение продолжится до 6 часов утра 29 ноября.
После этого сила космического шторма достигнет уровня G2. С 9:00 до 15:00 29 ноября магнитосфера полностью успокоится, но уже к 18:00 Землю настигнет еще один магнитный всплеск – снова уровня G1.
Дальнейшие прогнозы ученых к этому времени обещают спокойную космическую погоду до 25 декабря. Слабые возмущения вероятны только 6 и 7 декабря.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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