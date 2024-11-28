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Магнитная буря накроет Землю в четверг

Магнитная буря накроет Землю в четверг - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Магнитная буря накроет Землю в четверг

Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T10:40

2024-11-28T10:40

2024-11-28T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Начало двухдневного шторма ученые прогнозируют к 21:00 28 ноября. В первые несколько часов магнитный удар будет иметь относительно небольшую мощность и не превысит уровня G1. С такой невысокой интенсивностью геомагнитное возмущение продолжится до 6 часов утра 29 ноября.После этого сила космического шторма достигнет уровня G2. С 9:00 до 15:00 29 ноября магнитосфера полностью успокоится, но уже к 18:00 Землю настигнет еще один магнитный всплеск – снова уровня G1.Дальнейшие прогнозы ученых к этому времени обещают спокойную космическую погоду до 25 декабря. Слабые возмущения вероятны только 6 и 7 декабря.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, стихия