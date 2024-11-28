Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря накроет Землю в четверг - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-v-chetverg-1142201254.html
Магнитная буря накроет Землю в четверг
Магнитная буря накроет Землю в четверг - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Магнитная буря накроет Землю в четверг
Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T10:40
2024-11-28T11:00
магнитные бури
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
новости
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Начало двухдневного шторма ученые прогнозируют к 21:00 28 ноября. В первые несколько часов магнитный удар будет иметь относительно небольшую мощность и не превысит уровня G1. С такой невысокой интенсивностью геомагнитное возмущение продолжится до 6 часов утра 29 ноября.После этого сила космического шторма достигнет уровня G2. С 9:00 до 15:00 29 ноября магнитосфера полностью успокоится, но уже к 18:00 Землю настигнет еще один магнитный всплеск – снова уровня G1.Дальнейшие прогнозы ученых к этому времени обещают спокойную космическую погоду до 25 декабря. Слабые возмущения вероятны только 6 и 7 декабря.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеДва звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, земля, космос, новости, стихия
Магнитная буря накроет Землю в четверг

Продолжительная магнитная буря уровня G2 накроет Землю 28 ноября – ученые

10:40 28.11.2024 (обновлено: 11:00 28.11.2024)
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в четверг. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Начало двухдневного шторма ученые прогнозируют к 21:00 28 ноября. В первые несколько часов магнитный удар будет иметь относительно небольшую мощность и не превысит уровня G1. С такой невысокой интенсивностью геомагнитное возмущение продолжится до 6 часов утра 29 ноября.
После этого сила космического шторма достигнет уровня G2. С 9:00 до 15:00 29 ноября магнитосфера полностью успокоится, но уже к 18:00 Землю настигнет еще один магнитный всплеск – снова уровня G1.
Дальнейшие прогнозы ученых к этому времени обещают спокойную космическую погоду до 25 декабря. Слабые возмущения вероятны только 6 и 7 декабря.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
 
Магнитные буриСолнцеВспышки на СолнцеЗемлякосмосНовостиСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России
11:36Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
11:27Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
11:17Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
11:00Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
10:40Магнитная буря накроет Землю в четверг
10:16В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
10:01Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
09:38Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
09:15Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
09:04Бахчисарай остался без света и газа
08:47В Крыму сирота полтора года не может получить жилье из-за халатности
08:32На Украине гремят мощные взрывы
08:21США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
08:11С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
08:06Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
07:46В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
07:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
07:08Над Крымом уничтожили три беспилотника
06:47Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
Лента новостейМолния