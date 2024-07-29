https://crimea.ria.ru/20240729/moschnye-vzryvy-na-solntse-pochemu-uchastilis-magnitnye-buri-1139197297.html

Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Мощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T12:49

2024-07-29T12:49

2024-07-29T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым, Галина Оленева. Число магнитных бурь увеличилось в последнее время из-за очередного периода активности Солнца, который оказался неожиданно мощным, хотя и происходит в рамках привычной цикличности. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Вспышки высокой мощности"Сейчас наблюдается период высокой солнечной активности. Поэтому вероятность возникновения магнитных бурь высока - ничего удивительного в этом нет", - констатирует Кузин.По его словам, в самом факте участившихся солнечных вспышек тоже нет ничего экстраординарного - такое происходит регулярно, с 11-летней цикличностью. Это явление хорошо известно ученым, однако предсказать, насколько сильной будет солнечная активность в очередном периоде, невозможно. Текущий Кузин называет неожиданно интенсивным.Прогнозы и последствияКак поясняет заведующий лабораторией солнечной астрономии, точные долгосрочные прогнозы относительно магнитных бурь ученые строить не могут. Самый длинный прогнозируемый период - 11 солнечных оборотов или 27 суток, но точность здесь не очень высокая."А вот краткосрочный прогноз на несколько суток имеет довольно высокую достоверность - до 80 процентов. В конечном итоге все связано с траекторией распространения солнечной плазмы", - продолжает специалист.Что касается влияния магнитных бурь на состояние здоровья землян, по словам ученого, эта сторона вопроса до конца не изучена. Существующие исследования на эту тему проводились достаточно давно и, хотя подтвердили рост числа инфарктов и инсультов в моменты солнечной активности, но рост этот незначительный и может быть вписан в рамки статистической погрешности.Вероятность сильного магнитного шторма в ночь с понедельника на вторник, 30 июля, вырастет в 7 раз, в этот день ожидается пик магнитной бури, которая продлится до среды, сообщала ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Отмечается, что сначала буря будет слабой, класса G1, но потом усилится до класса G3, что соответствует сильной магнитной буре.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая мощная за лето вспышка произошла на СолнцеПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годМетеорит напугал жителей Сочи - видео

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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, стихия, сергей кузин, мнения