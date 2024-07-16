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Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце
Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце
Самая мощная за лето 2024 года вспышка произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T21:16
2024-07-16T21:16
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вспышки на солнце
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институт солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Самая мощная за лето 2024 года вспышка произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Отмечается, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня зарегистрировано более десятка вспышек уровня М и две высшего балла X – 14 и 16 июля. Последствия солнечных взрывных событий на Земле могут наблюдаться до конца суток.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. До 3 августа магнитных бурь ученые не ожидают, небольшие магнитные волнения могут произойти 4 и 7 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли на Луне подходящую для проживания людей пещеруДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеПугающе красиво: крупный метеорит сгорел в небе над Стамбулом - видео
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космос, новости, вспышки на солнце, земля, здоровье, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований
Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце

Вспышка высшего уровня X зарегистрирована на Солнце – ученые

21:16 16.07.2024
 
© РИА НовостиВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Самая мощная за лето 2024 года вспышка произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие от 14 мая, но стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", – сказано в сообщении.

Отмечается, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня зарегистрировано более десятка вспышек уровня М и две высшего балла X – 14 и 16 июля. Последствия солнечных взрывных событий на Земле могут наблюдаться до конца суток.

"В настоящий момент нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли. Тем не менее, расположение взрывного центра не исключает такой возможности", – сообщают ученые.

Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. До 3 августа магнитных бурь ученые не ожидают, небольшие магнитные волнения могут произойти 4 и 7 августа.
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