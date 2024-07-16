Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце
Вспышка высшего уровня X зарегистрирована на Солнце – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Самая мощная за лето 2024 года вспышка произошла на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие от 14 мая, но стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", – сказано в сообщении.
Отмечается, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня зарегистрировано более десятка вспышек уровня М и две высшего балла X – 14 и 16 июля. Последствия солнечных взрывных событий на Земле могут наблюдаться до конца суток.
"В настоящий момент нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли. Тем не менее, расположение взрывного центра не исключает такой возможности", – сообщают ученые.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, однако пик уже пройден – он приходился на май и июнь, сообщал ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. До 3 августа магнитных бурь ученые не ожидают, небольшие магнитные волнения могут произойти 4 и 7 августа.
Читайте также на РИА Новости Крым: