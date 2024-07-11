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Новый космический удар - когда на Землю обрушится магнитная буря
Новый космический удар - когда на Землю обрушится магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Новый космический удар - когда на Землю обрушится магнитная буря
Магнитная буря уровня G1 накроет Землю вечером 13 июля. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T09:40
2024-07-11T09:40
2024-07-11T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1 накроет Землю вечером 13 июля. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, геомагнитный шторм разразится в 19 часов и будет бушевать до полночи. 14 июля также прогнозируется небольшое возмущение геомагнитного фона, однако оно не достигнет штормовых значений.Далее - с 15 июля по 3 августа - магнитных бурь ученые пока не ожидают. Следующие небольшие магнитные волнения возможны 4 и 7 августа.Как показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:По Земле ударили тяжелые солнечные частицыПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеГлядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
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магнитные бури, космос, солнце, здоровье, природа, стихия, земля, новости
Новый космический удар - когда на Землю обрушится магнитная буря
Магнитная буря снова накроет Землю вечером в субботу