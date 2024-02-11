Рейтинг@Mail.ru
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240211/moschneyshaya-za-10-let-solnechnaya-burya-zhdat-li-udara-v-krymu-1134876405.html
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T19:37
2024-02-11T20:19
астрономия
магнитные бури
метеозависимость
земля
солнце
космос
сергей назаров
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
новости крыма
полярное сияние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как это отразится на магнитосфере Земли и когда ждать магнитные бури в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По словам специалиста, возмущение магнитного поля вполне возможно в понедельник и вторник. Но до Крыма оно, скорее всего, не дойдет. В полярных областях высока вероятность северных сияний."Если будет очень мощная вспышка, направленная прямо на Землю, тогда Крым "зацепит". В Крыму, если и будет, то где-то на полчаса и не в ближайшие три дня. Не исключено, что через три дня может вырасти какая-нибудь новая группа пятен на Солнце, и она выстрелит в нашу сторону. Тогда через пять-шесть дней прилетит и может вызвать магнитную бурую, в том числе в Крыму", - поясняет научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.По словам Сергея Назарова, не исключено, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет, т. е. в следующий раз аналогичная активность будет наблюдаться в 2034 – 2035 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_cce208f2a0f7f752e9752d0a3c6b6dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрономия, магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости крыма, полярное сияние
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму

Рекордная вспышка на Солнце пока не заденет Крым - астроном

19:37 11.02.2024 (обновлено: 20:19 11.02.2024)
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как это отразится на магнитосфере Земли и когда ждать магнитные бури в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
"Вспышек на солнце сейчас много, но пока ни одна в сторону Земли не выстрелила. Тем не менее, за счет того, что общий поток частиц на Солнце увеличивается, это может влиять на нашу магнитосферу и вызывать магнитные бури", - пояснил Сергей Назаров.
По словам специалиста, возмущение магнитного поля вполне возможно в понедельник и вторник. Но до Крыма оно, скорее всего, не дойдет. В полярных областях высока вероятность северных сияний.
"Если будет очень мощная вспышка, направленная прямо на Землю, тогда Крым "зацепит". В Крыму, если и будет, то где-то на полчаса и не в ближайшие три дня. Не исключено, что через три дня может вырасти какая-нибудь новая группа пятен на Солнце, и она выстрелит в нашу сторону. Тогда через пять-шесть дней прилетит и может вызвать магнитную бурую, в том числе в Крыму", - поясняет научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.
По словам Сергея Назарова, не исключено, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет, т. е. в следующий раз аналогичная активность будет наблюдаться в 2034 – 2035 годах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
 
АстрономияМагнитные буриМетеозависимостьЗемляСолнцекосмосСергей НазаровКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)Новости КрымаПолярное сияние
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:17В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
20:01Интервью Путина набрало 1 млрд просмотров на всех языках в мире
19:37Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
19:15+20 в феврале: прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС
18:45Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи
18:13Мощный оползень убил 54 человека на Филиппинах
18:05Почему Макрон отменил свой визит на Украину – мнение
17:35Электроснабжение в Новой Каховке восстановлено после сильного обстрела
17:24Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК
16:44В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
16:16Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры
15:57В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
15:43Очередь на Крымский мост растет
15:35Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
15:0919 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ
15:00Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье
14:58Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО
14:44Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
14:05Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма
13:51Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону
Лента новостейМолния