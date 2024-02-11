https://crimea.ria.ru/20240211/moschneyshaya-za-10-let-solnechnaya-burya-zhdat-li-udara-v-krymu-1134876405.html
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T19:37
2024-02-11T19:37
2024-02-11T20:19
астрономия
магнитные бури
метеозависимость
земля
солнце
космос
сергей назаров
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
новости крыма
полярное сияние
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как это отразится на магнитосфере Земли и когда ждать магнитные бури в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По словам специалиста, возмущение магнитного поля вполне возможно в понедельник и вторник. Но до Крыма оно, скорее всего, не дойдет. В полярных областях высока вероятность северных сияний."Если будет очень мощная вспышка, направленная прямо на Землю, тогда Крым "зацепит". В Крыму, если и будет, то где-то на полчаса и не в ближайшие три дня. Не исключено, что через три дня может вырасти какая-нибудь новая группа пятен на Солнце, и она выстрелит в нашу сторону. Тогда через пять-шесть дней прилетит и может вызвать магнитную бурую, в том числе в Крыму", - поясняет научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.По словам Сергея Назарова, не исключено, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет, т. е. в следующий раз аналогичная активность будет наблюдаться в 2034 – 2035 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
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астрономия, магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости крыма, полярное сияние
Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму
Рекордная вспышка на Солнце пока не заденет Крым - астроном
19:37 11.02.2024 (обновлено: 20:19 11.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как это отразится на магнитосфере Земли и когда ждать магнитные бури в Крыму, РИА Новости Крым
рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
"Вспышек на солнце сейчас много, но пока ни одна в сторону Земли не выстрелила. Тем не менее, за счет того, что общий поток частиц на Солнце увеличивается, это может влиять на нашу магнитосферу и вызывать магнитные бури", - пояснил Сергей Назаров.
По словам специалиста, возмущение магнитного поля вполне возможно в понедельник и вторник. Но до Крыма оно, скорее всего, не дойдет. В полярных областях высока вероятность северных сияний.
"Если будет очень мощная вспышка, направленная прямо на Землю, тогда Крым "зацепит". В Крыму, если и будет, то где-то на полчаса и не в ближайшие три дня. Не исключено, что через три дня может вырасти какая-нибудь новая группа пятен на Солнце, и она выстрелит в нашу сторону. Тогда через пять-шесть дней прилетит и может вызвать магнитную бурую, в том числе в Крыму", - поясняет научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.
По словам Сергея Назарова, не исключено, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет, т. е. в следующий раз аналогичная активность будет наблюдаться в 2034 – 2035 годах.
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