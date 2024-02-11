https://crimea.ria.ru/20240211/moschneyshaya-za-10-let-solnechnaya-burya-zhdat-li-udara-v-krymu-1134876405.html

Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму

Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Мощнейшая за 10 лет солнечная буря: ждать ли удара в Крыму

Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T19:37

2024-02-11T19:37

2024-02-11T20:19

астрономия

магнитные бури

метеозависимость

земля

солнце

космос

сергей назаров

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

новости крыма

полярное сияние

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды. Такое происходит раз в 10-11лет. Как это отразится на магнитосфере Земли и когда ждать магнитные бури в Крыму, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По словам специалиста, возмущение магнитного поля вполне возможно в понедельник и вторник. Но до Крыма оно, скорее всего, не дойдет. В полярных областях высока вероятность северных сияний."Если будет очень мощная вспышка, направленная прямо на Землю, тогда Крым "зацепит". В Крыму, если и будет, то где-то на полчаса и не в ближайшие три дня. Не исключено, что через три дня может вырасти какая-нибудь новая группа пятен на Солнце, и она выстрелит в нашу сторону. Тогда через пять-шесть дней прилетит и может вызвать магнитную бурую, в том числе в Крыму", - поясняет научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.По словам Сергея Назарова, не исключено, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году. Обычный цикл этого явления – 10-11 лет, т. е. в следующий раз аналогичная активность будет наблюдаться в 2034 – 2035 годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрономия, магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), новости крыма, полярное сияние