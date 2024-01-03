https://crimea.ria.ru/20240103/dva-nebesnykh-yavleniya-nachala-2024-goda-meteornyy-potok-i-bolshoe-solntse-1133829530.html

Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

В начале 2024 года жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца за год. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T07:17

2024-01-03T07:17

2024-01-03T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В начале 2024 года жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца за год. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Метеорные потокиПо словам Сергея Назарова, метеорные потоки – ежегодное явление. Они наблюдаются в одни и те же даты, потому что их орбиты за год не меняются. Изменения происходят только в течение сотен, тысяч лет.Сергей Назаров уточнил, что метеорный поток буден виден не только в Крыму, а на половине планеты, где точка, откуда летят метеоры в данный момент времени, будет находиться над горизонтом. Квадрантиды – это северный поток. Он находится недалеко от полярной звезды, и, соответственно, виден всю ночь.Самое большое СолнцеЗемля максимально приближается к Солнцу также в одни и те же даты. Научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории объясняет, что орбита у нашей планеты эллиптическая: летом Земля в афелии – дальше всего от Солнца, а зимой ближе всего – в перигелии.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный потокУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, сергей назаров, новости, астрономия, солнце, земля, метеорный поток