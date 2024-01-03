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Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
В начале 2024 года жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца за год. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T07:17
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2024-01-03T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В начале 2024 года жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца за год. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.Метеорные потокиПо словам Сергея Назарова, метеорные потоки – ежегодное явление. Они наблюдаются в одни и те же даты, потому что их орбиты за год не меняются. Изменения происходят только в течение сотен, тысяч лет.Сергей Назаров уточнил, что метеорный поток буден виден не только в Крыму, а на половине планеты, где точка, откуда летят метеоры в данный момент времени, будет находиться над горизонтом. Квадрантиды – это северный поток. Он находится недалеко от полярной звезды, и, соответственно, виден всю ночь.Самое большое СолнцеЗемля максимально приближается к Солнцу также в одни и те же даты. Научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории объясняет, что орбита у нашей планеты эллиптическая: летом Земля в афелии – дальше всего от Солнца, а зимой ближе всего – в перигелии.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на Солнце Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный потокУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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космос, сергей назаров, новости, астрономия, солнце, земля, метеорный поток
Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
Метеорный поток и самый большой диск Солнца крымчане увидят на небе в начале года
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
В начале 2024 года жители половины планеты Земля, в том числе крымчане, смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца за год. Об этом РИА Новости Крым
рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории Сергей Назаров.
"Метеорный поток Квадрантиды происходит с конца декабря и по середину января. Его максимум будет в ночь с 3 на 4 января. 3 января Земля ближе всего за год приблизится к Солнцу. Самый большой его диск мы всегда видим в Крыму в начале года", – уточнил специалист.
Метеорные потоки
По словам Сергея Назарова, метеорные потоки – ежегодное явление. Они наблюдаются в одни и те же даты, потому что их орбиты за год не меняются. Изменения происходят только в течение сотен, тысяч лет.
"Активность метеорного потока Квадрантиды в этом году скорее всего будет на уровне 40–60 метеоров в час. То есть каждую минуту можно увидеть один метеор. Но это при условии, что небо ясное, и вы находитесь там, где нет фонарей", – пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.
Сергей Назаров уточнил, что метеорный поток буден виден не только в Крыму, а на половине планеты, где точка, откуда летят метеоры в данный момент времени, будет находиться над горизонтом. Квадрантиды – это северный поток. Он находится недалеко от полярной звезды, и, соответственно, виден всю ночь.
"В году у нас два самых мощных метеорных потока, которые иногда бывают, как звездопады. Это метеорные потоки Геминиды 14 декабря и Персеиды 13 августа. И раз в 30 лет к нам приближается очень плотное облако метеоров из потока Леониды. В следующий раз такое явление будет где-то в 2030-х годах. Там будет действительно настоящий метеорный ливень, когда мы увидим тысячи и даже десятки тысяч метеоров в час", – рассказал Сергей Назаров.
Самое большое Солнце
Земля максимально приближается к Солнцу также в одни и те же даты. Научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории объясняет, что орбита у нашей планеты эллиптическая: летом Земля в афелии – дальше всего от Солнца, а зимой ближе всего – в перигелии.
"Самый большой диск Солнца мы всегда видим в Крыму в начале года. Но невооруженным взглядом разницу особо не заметишь, потому что она составляет приблизительно 10 процентов. В обсерватории можно взять телескоп, сфотографировать диск Солнца летом, и потом тем же телескопом сфотографировать его зимой, и сравнить. Тогда разница будет заметна", – говорит Сергей Назаров.
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