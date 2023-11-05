https://crimea.ria.ru/20231105/polyarnoe-siyanie-posle-moschnoy-vspyshki-na-solntse-nablyudali-v-krymu-1132596628.html

Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму

Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму

Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T22:58

2023-11-05T22:58

2023-11-05T23:20

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александр якушечкин

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

сергей назаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Кррым. Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров. Астроном отметил, что лично наблюдает полярное сияние в Крыму второй раз в жизни, причем оба раза - в этом году. До этого мощные вспышки, которые приводили к появлению сияния на широтах Крыма происходили в начале 2000-х годов. Красноватый цвет сияния, который наблюдали в Крыму, связан с тем, что в южных широтах видна верхняя граница свечения, состав атмосферы на этих высотах характеризует красный спектр сияния, сказал специалист. Полярное сияние в Крыму вызвало шквал сообщений крымчан и севастопольцев в социальных сетях, рассказал РИА Новости астроном-любитель Крыма Александр Якушечкин. Наблюдали сияние в Севастополе, Керчи, на севере Крыма. "Третьего ноября, около 9 часов по мск, на Солнце произошел выброс, явление зафиксировали орбитальные и земные телескопы. Сегодня с утра резко повысился индекс геомагнитной активности. Стало ясно, что вещество из Солнца достигло Земли и началось вторжение в атмосферу частичек солнечной плазмы. К счастью, на Земле есть магнитное поле, которое, как щит, заслоняет поверхность и все живое от этих высокоэнергетических частиц. Все заряженные частицы начинают двигаться вдоль силовых линий магнитного поля Земли и стекаются в районе магнитных полюсов Земли, образуя своеобразную воронку. При взаимодействии с частичками атмосферы они заставляют их светиться – что и является полярным сиянием. Но мало кто ожидал, что именно сегодня будет столь мощная магнитная буря. Она оказалась самой сильной за последние 20 лет", - сказал Якушечкин. Наиболее яркое свечение наблюдалось в Крыму после 20.00 мск, а рассеялось оно к 22.00, сообщил астроном. Сияние наблюдалось на севере звездного неба, над горизонтом. Лучше всего его было видно вдали от городской засветки.

https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html

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