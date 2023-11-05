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Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму
Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму
Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T22:58
2023-11-05T23:20
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александр якушечкин
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
сергей назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Кррым. Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров. Астроном отметил, что лично наблюдает полярное сияние в Крыму второй раз в жизни, причем оба раза - в этом году. До этого мощные вспышки, которые приводили к появлению сияния на широтах Крыма происходили в начале 2000-х годов. Красноватый цвет сияния, который наблюдали в Крыму, связан с тем, что в южных широтах видна верхняя граница свечения, состав атмосферы на этих высотах характеризует красный спектр сияния, сказал специалист. Полярное сияние в Крыму вызвало шквал сообщений крымчан и севастопольцев в социальных сетях, рассказал РИА Новости астроном-любитель Крыма Александр Якушечкин. Наблюдали сияние в Севастополе, Керчи, на севере Крыма. "Третьего ноября, около 9 часов по мск, на Солнце произошел выброс, явление зафиксировали орбитальные и земные телескопы. Сегодня с утра резко повысился индекс геомагнитной активности. Стало ясно, что вещество из Солнца достигло Земли и началось вторжение в атмосферу частичек солнечной плазмы. К счастью, на Земле есть магнитное поле, которое, как щит, заслоняет поверхность и все живое от этих высокоэнергетических частиц. Все заряженные частицы начинают двигаться вдоль силовых линий магнитного поля Земли и стекаются в районе магнитных полюсов Земли, образуя своеобразную воронку. При взаимодействии с частичками атмосферы они заставляют их светиться – что и является полярным сиянием. Но мало кто ожидал, что именно сегодня будет столь мощная магнитная буря. Она оказалась самой сильной за последние 20 лет", - сказал Якушечкин. Наиболее яркое свечение наблюдалось в Крыму после 20.00 мск, а рассеялось оно к 22.00, сообщил астроном. Сияние наблюдалось на севере звездного неба, над горизонтом. Лучше всего его было видно вдали от городской засветки.
https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html
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крым, астрономия, магнитные бури, новости, новости крыма, александр якушечкин, крымская астрофизическая обсерватория (крао), сергей назаров
Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму

Полярное сияние в Крыму было видно из-за мощной вспышки на Солнце

22:58 05.11.2023 (обновлено: 23:20 05.11.2023)
 
© Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей НазаровПолярное сияние в Крыму
Полярное сияние в Крыму
© Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Кррым. Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров.
"На Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли. Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли - настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма", - рассказал Назаров.
Астроном отметил, что лично наблюдает полярное сияние в Крыму второй раз в жизни, причем оба раза - в этом году. До этого мощные вспышки, которые приводили к появлению сияния на широтах Крыма происходили в начале 2000-х годов. Красноватый цвет сияния, который наблюдали в Крыму, связан с тем, что в южных широтах видна верхняя граница свечения, состав атмосферы на этих высотах характеризует красный спектр сияния, сказал специалист.
Полярное сияние в Крыму вызвало шквал сообщений крымчан и севастопольцев в социальных сетях, рассказал РИА Новости астроном-любитель Крыма Александр Якушечкин. Наблюдали сияние в Севастополе, Керчи, на севере Крыма.
"Третьего ноября, около 9 часов по мск, на Солнце произошел выброс, явление зафиксировали орбитальные и земные телескопы. Сегодня с утра резко повысился индекс геомагнитной активности. Стало ясно, что вещество из Солнца достигло Земли и началось вторжение в атмосферу частичек солнечной плазмы. К счастью, на Земле есть магнитное поле, которое, как щит, заслоняет поверхность и все живое от этих высокоэнергетических частиц. Все заряженные частицы начинают двигаться вдоль силовых линий магнитного поля Земли и стекаются в районе магнитных полюсов Земли, образуя своеобразную воронку. При взаимодействии с частичками атмосферы они заставляют их светиться – что и является полярным сиянием. Но мало кто ожидал, что именно сегодня будет столь мощная магнитная буря. Она оказалась самой сильной за последние 20 лет", - сказал Якушечкин.
Наиболее яркое свечение наблюдалось в Крыму после 20.00 мск, а рассеялось оно к 22.00, сообщил астроном. Сияние наблюдалось на севере звездного неба, над горизонтом. Лучше всего его было видно вдали от городской засветки.
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
 
КрымАстрономияМагнитные буриНовостиНовости КрымаАлександр ЯкушечкинКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)Сергей Назаров
 
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22:58Полярное сияние после мощной вспышки на Солнце наблюдали в Крыму
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