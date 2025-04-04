https://crimea.ria.ru/20250404/po-zovu-serdtsa-vstal-na-zaschitu-rodiny-alushta-prostilas-s-geroem-svo-1145438997.html

По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО

По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.04.2025

По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО

В Алуште в пятницу состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым. Об этом сообщила глава администарции города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T15:10

2025-04-04T15:10

2025-04-04T15:10

алушта

герои сво

новости сво

галина огнева

утраты

память

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым. Об этом сообщила глава администарции города Галина Огнева.Сергей Бекетов погиб 22 марта 2025 года, выполняя свой воинский долг в Донецкой Народной Республике."Сергей был добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны. Вечная память герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел своей жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас!" – написала Огнева и выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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