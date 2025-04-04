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По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 04.04.2025
По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
В Алуште в пятницу состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым. Об этом сообщила глава администарции города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T15:10
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым. Об этом сообщила глава администарции города Галина Огнева.Сергей Бекетов погиб 22 марта 2025 года, выполняя свой воинский долг в Донецкой Народной Республике."Сергей был добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны. Вечная память герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел своей жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас!" – написала Огнева и выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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алушта, герои сво, новости сво, галина огнева, утраты, память, новости крыма
По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО

Алушта простилась с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым

15:10 04.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Алуште в пятницу состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Сергеем Бекетовым. Об этом сообщила глава администарции города Галина Огнева.

"Алуштинцы сегодня простились с храбрым воином, замечательным человеком – военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Бекетовым Сергеем Сергеевичем", – сообщила мэр города.

Сергей Бекетов погиб 22 марта 2025 года, выполняя свой воинский долг в Донецкой Народной Республике.
"Сергей был добрым и отзывчивым молодым человеком, верным другом, настоящим патриотом своей страны. Вечная память герою, который по зову Родины встал на ее защиту и по велению сердца не пожалел своей жизни ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас!" – написала Огнева и выразила соболезнования родным и близким погибшего бойца.
© Telegram Галина ОгневаСергей Бекетов
Сергей Бекетов
© Telegram Галина Огнева
Сергей Бекетов
АлуштаГерои СВОНовости СВОГалина ОгневаУтратыПамятьНовости Крыма
 
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