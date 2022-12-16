https://crimea.ria.ru/20221216/ugroza-sverkhu-kogda-k-zemle-podletit-po-nastoyaschemu-opasnyy-asteroid-1125925008.html
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
"Рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты, однако уже через семь лет... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T08:56
2022-12-16T08:56
2022-12-16T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. "Рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты, однако уже через семь лет земляне столкнутся с реальной угрозой, которую несет другое небесное тело. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.Ранее Европейское космическое агентство сообщило о приближении к Земле нового крупного астероида диаметром 140 метров. Астероид называется 2015 RN35, но британские журналисты прозвали его рождественским, поскольку ближе всего к поверхности Земли - на расстояние 680 тыс. км - он приблизится к Рождеству.Космическая угрозаПо его словам, астероид "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и если упадет, последствия будут катастрофическими:"В этом случае высвободится огромное количество энергии, может появиться столб пыли из разных частиц и полностью закрыть атмосферу. Тогда наступит год без лета, если говорить мягко. Или глобальное похолодание. Сама ударная волна может несколько раз обойти планету и принести разрушение всей Земле", - перечисляет ученые возможные последствия такого столкновения.Ученые не дремлют"Есть очень много обсерваторий, которые следят за опасными объектами. Сейчас ученые думают, как бороться с тем же "Апофисом", чтобы не допустить столкновения. В противном случае будет глобальная катастрофа. Есть варианты, например, запустить к нему искусственный объект, который поменяет его траекторию. Или взорвать астероид - но неизвестно, будет ли это управляемо. Везде есть свои риски, но каждая страна, в том числе Россия, очень плотно работает над защитой своей территории", - продолжает специалист.Кроме того, в мире существует международная программа защиты от космических угроз. "Наподобие космического ПВО", - поясняет Лазоренко.Пока эта программа находится на этапе разработки, но ученый уверен, что уже через пару десятков лет она найдет свою реализацию.Загадать желаниеПока до 2029 года далеко, переживать не стоит, а лучше любоваться звездным небом и загадывать желания, предлагает астроном:Читайте также на РИА Новости Крым:Международная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик ШустовЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителяКалендарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце
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космос, наука и технологии, общество
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
Астроном Лазоренко рассказал об опасном астероиде "Апофисе"
08:56 16.12.2022 (обновлено: 09:21 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. "Рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты, однако уже через семь лет земляне столкнутся с реальной угрозой, которую несет другое небесное тело. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
Ранее Европейское космическое агентство сообщило о приближении к Земле нового крупного астероида диаметром 140 метров. Астероид называется 2015 RN35, но британские журналисты прозвали его рождественским, поскольку ближе всего к поверхности Земли - на расстояние 680 тыс. км - он приблизится к Рождеству.
Космическая угроза
"Астероид 2015 RN35, который был открыт в 2015 году, пролетит близко, но это относительная близость. Опасности он не представляет. Но есть, например астероид "Апофис", который в 2029 году пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. И вот здесь существует реальная опасность. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом", - рассказал эксперт.
По его словам, астероид "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и если упадет, последствия будут катастрофическими:
"В этом случае высвободится огромное количество энергии, может появиться столб пыли из разных частиц и полностью закрыть атмосферу. Тогда наступит год без лета, если говорить мягко. Или глобальное похолодание. Сама ударная волна может несколько раз обойти планету и принести разрушение всей Земле", - перечисляет ученые возможные последствия такого столкновения.
Ученые не дремлют
"Есть очень много обсерваторий, которые следят за опасными объектами. Сейчас ученые думают, как бороться с тем же "Апофисом", чтобы не допустить столкновения. В противном случае будет глобальная катастрофа. Есть варианты, например, запустить к нему искусственный объект, который поменяет его траекторию. Или взорвать астероид - но неизвестно, будет ли это управляемо. Везде есть свои риски, но каждая страна, в том числе Россия, очень плотно работает над защитой своей территории", - продолжает специалист.
Кроме того, в мире существует международная программа защиты от космических угроз. "Наподобие космического ПВО", - поясняет Лазоренко.
Пока эта программа находится на этапе разработки, но ученый уверен, что уже через пару десятков лет она найдет свою реализацию.
Загадать желание
Пока до 2029 года далеко, переживать не стоит, а лучше любоваться звездным небом и загадывать желания, предлагает астроном:
"Самый яркий метеорный поток – 120-150 метеоров в час – длится прямо сейчас – с 7 по 17 декабря. Его пик уже завершился, но пока еще при ясной погоде можно наблюдать очень красивое явление. Для этого, езжайте ночью за город, смотрите на созвездие Ориона. Рядом будет желтая звездочка по имени Кастор - из созвездия Близнецов. Там и будет радиант этого метеорного потока - та точка на небе, откуда мы видим, как вылетают "падающие звезды", - дает инструкцию Лазоренко и предлагает загадывать желания.
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