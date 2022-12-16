https://crimea.ria.ru/20221216/ugroza-sverkhu-kogda-k-zemle-podletit-po-nastoyaschemu-opasnyy-asteroid-1125925008.html

Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

"Рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты, однако уже через семь лет... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T08:56

2022-12-16T08:56

2022-12-16T09:21

радио "спутник в крыму"

космос

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. "Рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты, однако уже через семь лет земляне столкнутся с реальной угрозой, которую несет другое небесное тело. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.Ранее Европейское космическое агентство сообщило о приближении к Земле нового крупного астероида диаметром 140 метров. Астероид называется 2015 RN35, но британские журналисты прозвали его рождественским, поскольку ближе всего к поверхности Земли - на расстояние 680 тыс. км - он приблизится к Рождеству.Космическая угрозаПо его словам, астероид "Апофис" в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и если упадет, последствия будут катастрофическими:"В этом случае высвободится огромное количество энергии, может появиться столб пыли из разных частиц и полностью закрыть атмосферу. Тогда наступит год без лета, если говорить мягко. Или глобальное похолодание. Сама ударная волна может несколько раз обойти планету и принести разрушение всей Земле", - перечисляет ученые возможные последствия такого столкновения.Ученые не дремлют"Есть очень много обсерваторий, которые следят за опасными объектами. Сейчас ученые думают, как бороться с тем же "Апофисом", чтобы не допустить столкновения. В противном случае будет глобальная катастрофа. Есть варианты, например, запустить к нему искусственный объект, который поменяет его траекторию. Или взорвать астероид - но неизвестно, будет ли это управляемо. Везде есть свои риски, но каждая страна, в том числе Россия, очень плотно работает над защитой своей территории", - продолжает специалист.Кроме того, в мире существует международная программа защиты от космических угроз. "Наподобие космического ПВО", - поясняет Лазоренко.Пока эта программа находится на этапе разработки, но ученый уверен, что уже через пару десятков лет она найдет свою реализацию.Загадать желаниеПока до 2029 года далеко, переживать не стоит, а лучше любоваться звездным небом и загадывать желания, предлагает астроном:Читайте также на РИА Новости Крым:Международная астрономия "не делит небо" из-за политики – академик ШустовЧилийские ученые изучили комету крымского астронома-любителяКалендарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце

https://crimea.ria.ru/20221214/k-zemle-letit-krupnyy-asteroid-1125867100.html

https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-uchenye-nauchilis-sbivat-ugrozhayuschie-zemle-asteroidy-1124687299.html

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, наука и технологии, общество