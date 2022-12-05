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Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце
Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце
В декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T08:28
2022-12-05T08:28
общество
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Отмечается, что изменения магнитосферы повысятся до желтого (среднего) уровня и будут ощутимы с 21 по 24 декабря. Усредненный индекс геомагнитной активности в эти дни достигнет четвертой отметки, которая является близкой к значению G1, прогнозирующую слабые магнитные бури.В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной, как и на новогодние праздники.
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общество, космос
Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце

Магнитные бури в декабре: когда ждать всплеска

08:28 05.12.2022
 
© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Отмечается, что изменения магнитосферы повысятся до желтого (среднего) уровня и будут ощутимы с 21 по 24 декабря. Усредненный индекс геомагнитной активности в эти дни достигнет четвертой отметки, которая является близкой к значению G1, прогнозирующую слабые магнитные бури.
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Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной, как и на новогодние праздники.
 
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