https://crimea.ria.ru/20221205/kalendar-magnitnykh-bur-v-dekabre-kogda-zhdat-vspyshek-na-solntse-1125674666.html

Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце

Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Календарь магнитных бурь в декабре: когда ждать вспышек на Солнце

В декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T08:28

2022-12-05T08:28

2022-12-05T08:28

общество

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Отмечается, что изменения магнитосферы повысятся до желтого (среднего) уровня и будут ощутимы с 21 по 24 декабря. Усредненный индекс геомагнитной активности в эти дни достигнет четвертой отметки, которая является близкой к значению G1, прогнозирующую слабые магнитные бури.В ближайшие дни, по предварительной информации, магнитосфера будет спокойной, как и на новогодние праздники.

https://crimea.ria.ru/20220811/uchenyy-obyasnila-vliyanie-magnitnykh-bur-na-cheloveka-1124127945.html

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