https://crimea.ria.ru/20250414/zemletryasenie-v-tadzhikistane---chto-izvestno-1145648965.html

Землетрясение в Таджикистане - что известно

Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Землетрясение в Таджикистане - что известно

Новой землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T06:25

2025-04-14T06:25

2025-04-14T06:25

землетрясение

землетрясение в таджикистане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Новой землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Землетрясение произошло в понедельник в 3.44 мск на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, накануне на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое в 07.24 мск магнитудой 5, второе - в 10.14 мск магнитудой 4, третье - в 11.33 мск магнитудой 3. Все подземные толчки произошли северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.Сообщалось о гибели трехлетнего ребенка, которого завалило стеной дома. Разрушены 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологиРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые

таджикистан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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