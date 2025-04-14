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Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Землетрясение в Таджикистане - что известно
Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Землетрясение в Таджикистане - что известно
Новой землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T06:25
2025-04-14T06:25
землетрясение
землетрясение в таджикистане
таджикистан
новости
происшествия
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Новой землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Землетрясение произошло в понедельник в 3.44 мск на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, накануне на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое в 07.24 мск магнитудой 5, второе - в 10.14 мск магнитудой 4, третье - в 11.33 мск магнитудой 3. Все подземные толчки произошли северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.Сообщалось о гибели трехлетнего ребенка, которого завалило стеной дома. Разрушены 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по мируЗемлетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане - сейсмологиРегионы Азии в ближайшие годы ждут новые стихийные бедствия - ученые
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, землетрясение в таджикистане, таджикистан, новости, происшествия, стихия
Землетрясение в Таджикистане - что известно

В Таджикистане произошло новое землетрясение магнитудой 4,5

06:25 14.04.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Новой землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение произошло в понедельник в 3.44 мск на расстоянии 23 километров к северо-западу от города Рашт с населением 10,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики, накануне на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое в 07.24 мск магнитудой 5, второе - в 10.14 мск магнитудой 4, третье - в 11.33 мск магнитудой 3. Все подземные толчки произошли северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.
Сообщалось о гибели трехлетнего ребенка, которого завалило стеной дома. Разрушены 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.
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ЗемлетрясениеЗемлетрясение в ТаджикистанеТаджикистанНовостиПроисшествияСтихия
 
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