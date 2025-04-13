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В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю
В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю - РИА Новости Крым, 13.04.2025
В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю
Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы по встрече в Анкаре представителей Киева и Москвы по теме безопасности судоходства в Черном море. Об этом... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T21:31
2025-04-13T21:31
2025-04-13T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы по встрече в Анкаре представителей Киева и Москвы по теме безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра, пишет РИА Новости.О переговорах представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции.В конце марта лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обговорили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству.Турецкий лидер высказался в поддержку российско-американского диалога и выразил готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном мореБезопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашениеБезопасность судоходства в Черном море - о чем договорились в Эр-Рияде
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новости, политика, россия, черное море, судоходство, безопасность, украина
В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю
В Киеве не подтвердили планы по переговорам России и Украины по безопасности в Черном море
21:31 13.04.2025 (обновлено: 21:43 13.04.2025)