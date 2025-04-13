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Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю
Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю
Сбывается пророчество президента РФ Владимира Путина в отношении американского лидера Дональда Трампа. В Верховной Раде раскритиковали Зеленского, который... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T18:07
2025-04-13T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Сбывается пророчество президента РФ Владимира Путина в отношении американского лидера Дональда Трампа. В Верховной Раде раскритиковали Зеленского, который назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева "сепаром из Украины". Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации. Высоковольтная линия "Крымэнерго" повреждена ударом украинских боевиков. Главком Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте. На трассе в обход Алушты возводят виадук высотой с 11-этажный дом. В Анапе отели снижают цены на лето.О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Пророчество Путина о Трампе сбываетсяНа фоне беспрецедентного экономического давления США на большинство стран мира начинают обнаруживать себя вассалы американского лидера Дональда Трампа – сбывается пророчество президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, введением беспрецедентных пошлин США в отношении большого числа стран, как и другими действиями на геополитическом пространстве, Трамп "играет с миром в своем бизнес-стиле "кнут и пряник": сначала задрать ставки, всех напугать, а потом начинать где-то отступать"."Так было с Панамой, речь шла даже о возможности вооруженного захвата Панамского канала. Потом было сказано, что если Панама поведет себя по-другому, то и вопрос решится иначе, и он решился… Здесь Трамп делает то же самое. Он всех предупредил, вводя пошлины, что тем, кто будет возражать, он их увеличит", – отметил Светов.В Киеве критикуют ЗеленскогоВысказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и доказательством непонимания сути происходящих процессов. Об этом заявил народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук, реагируя на слова Зеленского о том, что Дмитриев "сепар", рожденный на Украине" и его "схема" ведения переговоров направлена в пользу России."Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева – это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии. Обозвать "сепаром" уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами – это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего", – сказал Дмитрук.В Крыму ВСУ повредили высоковольтную линиюСледствием атаки ВСУ стало повреждение высоковольтной линии "Крымэнерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ."В Республике Крым 5 апреля в 06:43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.Генерал Попов может поехать в зону СВОРоссийское Минобороны поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский."Мы заявили ходатайство об отправке на СВО генерала Ивана Ивановича Попова и приостановлении его уголовного преследования, Минобороны поддержала ходатайство, ожидаем решение", – сказал он.Колоссальные потери ВСУ на фронтеСлова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что необходимо каждый месяц подвергать мобилизации 30 тысяч человек, подтверждают информацию о реальных потерях украинских войск и полностью опровергают озвучиваемые Владимиром Зеленским данные. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.В интервью украинским СМИ Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск."Сырский явно подставляет своего вождя Зеленского, который в феврале этого года заявлял, что ВСУ потеряли 45 тысяч убитыми за все время конфликта. Но если ВСУ нужно в месяц 30 тысяч новобранцев, значит ежемесячно из строя выбывает как минимум 30 тысяч военных, и это безвозвратные потери. Эта цифра, в принципе, близка к ежедневным сводкам Минобороны России о потерях ВСУ – чуть более тысячи человек ежедневно", – сказал Хроленко.Как идет строительство трассы в обход АлуштыНа строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности."Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома", – проинформировали в пресс-службе ВАД.Летний отдых в Анапе подешевеетОтельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. На самые большие скидки туристы могут рассчитывать в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР)."Наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%", – сказано в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, крым, россия, топ новостей недели
Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю

Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главные события и заявления недели

18:07 13.04.2025
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Сбывается пророчество президента РФ Владимира Путина в отношении американского лидера Дональда Трампа. В Верховной Раде раскритиковали Зеленского, который назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева "сепаром из Украины". Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации. Высоковольтная линия "Крымэнерго" повреждена ударом украинских боевиков. Главком Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте. На трассе в обход Алушты возводят виадук высотой с 11-этажный дом. В Анапе отели снижают цены на лето.
О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Пророчество Путина о Трампе сбывается

На фоне беспрецедентного экономического давления США на большинство стран мира начинают обнаруживать себя вассалы американского лидера Дональда Трампа – сбывается пророчество президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
По его словам, введением беспрецедентных пошлин США в отношении большого числа стран, как и другими действиями на геополитическом пространстве, Трамп "играет с миром в своем бизнес-стиле "кнут и пряник": сначала задрать ставки, всех напугать, а потом начинать где-то отступать".
"Так было с Панамой, речь шла даже о возможности вооруженного захвата Панамского канала. Потом было сказано, что если Панама поведет себя по-другому, то и вопрос решится иначе, и он решился… Здесь Трамп делает то же самое. Он всех предупредил, вводя пошлины, что тем, кто будет возражать, он их увеличит", – отметил Светов.
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8 апреля, 17:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США

В Киеве критикуют Зеленского

Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и доказательством непонимания сути происходящих процессов. Об этом заявил народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук, реагируя на слова Зеленского о том, что Дмитриев "сепар", рожденный на Украине" и его "схема" ведения переговоров направлена в пользу России.
"Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева – это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии. Обозвать "сепаром" уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами – это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего", – сказал Дмитрук.
ВСУ
11 апреля, 21:37Радио "Спутник в Крыму"
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

В Крыму ВСУ повредили высоковольтную линию

Следствием атаки ВСУ стало повреждение высоковольтной линии "Крымэнерго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В Республике Крым 5 апреля в 06:43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", – сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Вчера, 16:00
ВСУ начали прятать взрывчатку в пакеты: ЧП в Брянской области

Генерал Попов может поехать в зону СВО

Российское Минобороны поддержало ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Буйновский.
"Мы заявили ходатайство об отправке на СВО генерала Ивана Ивановича Попова и приостановлении его уголовного преследования, Минобороны поддержала ходатайство, ожидаем решение", – сказал он.
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
12:18
Сбит еще один F-16 ВВС Украины

Колоссальные потери ВСУ на фронте

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что необходимо каждый месяц подвергать мобилизации 30 тысяч человек, подтверждают информацию о реальных потерях украинских войск и полностью опровергают озвучиваемые Владимиром Зеленским данные. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
В интервью украинским СМИ Сырский заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск.
"Сырский явно подставляет своего вождя Зеленского, который в феврале этого года заявлял, что ВСУ потеряли 45 тысяч убитыми за все время конфликта. Но если ВСУ нужно в месяц 30 тысяч новобранцев, значит ежемесячно из строя выбывает как минимум 30 тысяч военных, и это безвозвратные потери. Эта цифра, в принципе, близка к ежедневным сводкам Минобороны России о потерях ВСУ – чуть более тысячи человек ежедневно", – сказал Хроленко.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля, 21:01Радио "Спутник в Крыму"
Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии

Как идет строительство трассы в обход Алушты

На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.
Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
"Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров – это примерно высота 11-этажного дома", – проинформировали в пресс-службе ВАД.
Строительство дорог в Крыму
11 апреля, 19:18Ситуация на дорогах Крыма
Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы

Летний отдых в Анапе подешевеет

Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. На самые большие скидки туристы могут рассчитывать в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%", – сказано в сообщении.
Дикие пляжи Крыма
10 апреля, 12:14
Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону
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