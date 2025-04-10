https://crimea.ria.ru/20250410/v-rade-obrushilis-s-kritikoy-na-zelenskogo-iz-za-separa-iz-ukrainy-1145569918.html

В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"

В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины" - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"

Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T12:45

2025-04-10T12:45

2025-04-10T12:45

владимир зеленский

кирилл дмитриев

украина

верховная рада украины

новости

россия

политика

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141970400_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e8ffa7e2583f298fdb9189f440d91c6a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и доказательством непонимания сути происходящих процессов. Об этом заявил народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Зеленский обвинил Дмитриева в ведении переговоров с США в пользу России, заявил, что "схема" Дмитриева направлена на разблокирование экономических отношений и возвращение России в мировую экономику и назвал российского переговорщика "сепаром", рожденным на Украине".Нардеп отметил, что в то время как Дмитриев действует строго в интересах своей страны и работает на диалог и деэскалацию, Зеленский продолжает разжигать ненависть и вести страну в пропасть."Спасти Украину можно только избавив ее от вечной партии войны. Есть шанс, что это частично произойдет в ближайшие месяцы, здесь я имею ввиду более менее адекватные выборы… Если этого не произойдет по причине продолжения захвата власти или даже выборов без выбора, и следующий парламент будет парламентом "сильных воинов", тогда еще 1-2 года и возврат к той стране, которую еще можно сохранить, будет невозможен", - убежден украинский депутат.Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины. Эти заявления опального украинского парламентария отражает настроения внушительной части общества Украины и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ страна не потеряна, считает политолог Павел Шипилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорийНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииГотовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, кирилл дмитриев, украина, верховная рада украины, новости, россия, политика, переговоры