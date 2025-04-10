https://crimea.ria.ru/20250410/v-rade-obrushilis-s-kritikoy-na-zelenskogo-iz-za-separa-iz-ukrainy-1145569918.html
В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"
В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины" - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"
Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T12:45
2025-04-10T12:45
2025-04-10T12:45
владимир зеленский
кирилл дмитриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и доказательством непонимания сути происходящих процессов. Об этом заявил народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Зеленский обвинил Дмитриева в ведении переговоров с США в пользу России, заявил, что "схема" Дмитриева направлена на разблокирование экономических отношений и возвращение России в мировую экономику и назвал российского переговорщика "сепаром", рожденным на Украине".Нардеп отметил, что в то время как Дмитриев действует строго в интересах своей страны и работает на диалог и деэскалацию, Зеленский продолжает разжигать ненависть и вести страну в пропасть."Спасти Украину можно только избавив ее от вечной партии войны. Есть шанс, что это частично произойдет в ближайшие месяцы, здесь я имею ввиду более менее адекватные выборы… Если этого не произойдет по причине продолжения захвата власти или даже выборов без выбора, и следующий парламент будет парламентом "сильных воинов", тогда еще 1-2 года и возврат к той стране, которую еще можно сохранить, будет невозможен", - убежден украинский депутат.Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины. Эти заявления опального украинского парламентария отражает настроения внушительной части общества Украины и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ страна не потеряна, считает политолог Павел Шипилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорийНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииГотовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
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владимир зеленский, кирилл дмитриев, украина, верховная рада украины, новости, россия, политика, переговоры
В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"
На Украине раскритиковали Зеленского из-за его слов о "сепаре"-переговорщике Дмитриеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского переговорщика Кирилла Дмитриева недопустимы, являются актом политической истерии и доказательством непонимания сути происходящих процессов. Об этом заявил народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Зеленский обвинил Дмитриева в ведении переговоров с США в пользу России, заявил, что "схема" Дмитриева направлена на разблокирование экономических отношений и возвращение России в мировую экономику и назвал российского переговорщика "сепаром", рожденным на Украине".
"Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии. Обозвать "сепаром" уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за ее пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Нардеп отметил, что в то время как Дмитриев действует строго в интересах своей страны и работает на диалог и деэскалацию, Зеленский продолжает разжигать ненависть и вести страну в пропасть.
"Спасти Украину можно только избавив ее от вечной партии войны. Есть шанс, что это частично произойдет в ближайшие месяцы, здесь я имею ввиду более менее адекватные выборы… Если этого не произойдет по причине продолжения захвата власти или даже выборов без выбора, и следующий парламент будет парламентом "сильных воинов", тогда еще 1-2 года и возврат к той стране, которую еще можно сохранить, будет невозможен", - убежден украинский депутат.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук ранее в интервью агентству Белта предложил России, США и Белоруссии решить судьбу Украины.
Эти заявления опального украинского парламентария отражает настроения внушительной части общества Украины и дают основания надеяться, что Украина как дружественная РФ страна не потеряна, считает политолог Павел Шипилин.
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