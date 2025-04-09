https://crimea.ria.ru/20250409/nas-vedut-na-uboy-ukraintsy-buntuyut-iz-za-slov-syrskogo-o-mobilizatsii-1145544279.html

Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

Украинцы отреагировали массовыми гневными комментариями в социальных сетях на заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T14:15

2025-04-09T14:15

2025-04-09T15:19

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

общество

алексей гончаренко

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Украинцы отреагировали массовыми гневными комментариями в социальных сетях на заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о ежемесячной мобилизации 30 тысяч граждан страны. Информацию о таких планах в своем Telegram-канале разместил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* со ссылкой на главкома ВСУ."Мы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек", - процитировал Гончаренко заявление Сырского.По мнению главкома, чтобы реализовать план, необходима цифровизация, которая поможет киевскому режиму располагать всей информацией о гражданах страны и месте их расположения.В ответ на пост украинцы устроили "народный бунт" в соцсетях. В комментариях люди требуют мобилизовать депутатов, полицейских и прочих представителей украинской власти, а также их детей."Полиция, ТЦК, госслужащие – на два года точно хватит", - предлагает другой пользователь сети."Давайте всех уже одним махом поубиваем, зачем вообще Украине мужчины?" - задается вопросом еще один комментатор."Так не нужно вешать лапшу про большие потери противника. Нужно говорить правду. Правду, что всем нам смерть с такой властью", - сказано в следующем комментарии.В общей сложности пост украинского нардепа собрал сотни гневных комментариев украинцев. В частности, люди возмущены незаконными действиями сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов – ред.), отлавливающих и применяющих силу к рядовым гражданам Украины прямо на улицах, в магазинах, на парковках и даже в храмах. Число гневных реакций продолжает увеличиваться.Сам Гончаренко* в своем следующем посте констатирует, что на улицах украинских городов происходит настоящая охота за людьми в рамках так называемой "уличной мобилизации" (которую сами украинцы прозвали "бусификацией" по созвучию со словом "бус"- производным от "автобус", куда насильно вталкивают отловленных на улицах граждан – ред.). Он также констатирует, что желающих добровольно идти на фронт на Украине практически нет.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Параллельно в социальных сетях регулярно появляются видео похищения людей сотрудниками ТЦК прямо с улиц городов, и кадры, где видны попытки простых людей защитить своих родных или даже просто прохожих от незаконных действий сотрудников ТЦК. Во многих случаях на защиту мужчин становятся женщины. Накануне омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила о смерти жителя Харькова от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. У мужчины осталось двое маленьких детей.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиляДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовикеНа Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, общество, алексей гончаренко, мобилизация на украине