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Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день
Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день
Состоятся ли переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. В Керчи произошел новый выброс мазута, также следы нефтепродуктов обнаружили РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T22:03
2025-04-13T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Состоятся ли переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. В Керчи произошел новый выброс мазута, также следы нефтепродуктов обнаружили на двух участках береговой полосы Анапы. Сбит еще один украинский F-16. Никитскому ботаническому саду в Ялте присвоен федеральный статус. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Впервые в Севастополе народный артист России Владимир Машков ведет отбор абитуриентов в театральную школу Олега Табакова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры по безопасности в Черном мореПереговоры делегатов от России и Украины по безопасности судоходства в Черном море запланированы на 15-16 апреля и пройдут в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN Türk, ссылаясь на турецкое минобороны."В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море", – говорится в сообщении телеканала.Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, не подтвердил планы по встрече в Анкаре представителей Москвы и Киева.Новые выбросы мазута в Керчи и АнапеСледы мазута, выброшенного берег, зафиксировали в воскресенье на побережье в Керчи."13.04.2025 г. в Керчи зафиксирован выброс мазута на береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии порядка одного километра", – рапортовали в пресс-службе местной горадминистрации.К семи часам вечера работы по сбору мазутных пятен на указанном участке были завершены.Кроме того, мазут выбросило на два участка береговой полосы Анапы, о чем сообщили в оперштабе Кубани.Сбит еще один F-16Силы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации сбили самолет F-16 ВВС Украины. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сводке.Никитский ботсад получил федеральный статусНикитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ."Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России", – отметили в правительстве.Акция "Земля Героев" в СимферополеВ Симферополе состоялась военно-патриотическая акция "Земля Героев".В ходе военно-патриотической акции, которую приурочили к 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, землю, собранную с мест боев, передали в специальной капсуле на хранение в главный храм Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону.Впервые в Севастополе идет отбор в театральную школу ТабаковаВпервые в Севастополе проходят прослушивания абитуриентов, желающих поступить в Московскую театральную школу Олега Табакова. Во второй тур уже отобрали 13 человек. Об этом во время пресс-подхода рассказал худрук театра, народный артист России Владимир Машков, отметив, что всего было 156 заявок.Абитуриентам предстоит также третий тур, когда нужно будет выступить перед членами комиссии со своим материалом – стихами, песнями, баснями и прочим."В Севастополе было 156 заявок. Во второй тур прослушиваний прошли 13 молодых людей. Очень внимательно смотрим. Сколько пройдет в третий тур мы пока не знаем. Все зависит от ребят, от их желания и навыков. Если мы вдруг не заметим талант, то ничего страшного, талант найдет себя. А вот если мы возьмем человека и ошибемся, то это нехороший момент, поэтому мы должны внимательно смотреть, с перспективой. Поступить к нам сложно, а удержаться еще сложнее", – сказал Машков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день

Мазут в Керчи и переговоры России и Украины по безопасности в Черном море: главное за день

22:03 13.04.2025 (обновлено: 22:12 13.04.2025)
 
© Пресс-служба администрации КерчиВыброс мазута в Керчи
Выброс мазута в Керчи
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Состоятся ли переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. В Керчи произошел новый выброс мазута, также следы нефтепродуктов обнаружили на двух участках береговой полосы Анапы. Сбит еще один украинский F-16. Никитскому ботаническому саду в Ялте присвоен федеральный статус. В Симферополе прошла военно-патриотическая акция "Земля Героев". Впервые в Севастополе народный артист России Владимир Машков ведет отбор абитуриентов в театральную школу Олега Табакова.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры по безопасности в Черном море

Переговоры делегатов от России и Украины по безопасности судоходства в Черном море запланированы на 15-16 апреля и пройдут в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN Türk, ссылаясь на турецкое минобороны.
"В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море", – говорится в сообщении телеканала.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, не подтвердил планы по встрече в Анкаре представителей Москвы и Киева.
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Новые выбросы мазута в Керчи и Анапе

Следы мазута, выброшенного берег, зафиксировали в воскресенье на побережье в Керчи.
"13.04.2025 г. в Керчи зафиксирован выброс мазута на береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии порядка одного километра", – рапортовали в пресс-службе местной горадминистрации.
К семи часам вечера работы по сбору мазутных пятен на указанном участке были завершены.
Кроме того, мазут выбросило на два участка береговой полосы Анапы, о чем сообщили в оперштабе Кубани.
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Сбит еще один F-16

Силы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации сбили самолет F-16 ВВС Украины. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сводке.
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Никитский ботсад получил федеральный статус

Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
"Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России", – отметили в правительстве.
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Акция "Земля Героев" в Симферополе

В Симферополе состоялась военно-патриотическая акция "Земля Героев".
В ходе военно-патриотической акции, которую приурочили к 81-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, землю, собранную с мест боев, передали в специальной капсуле на хранение в главный храм Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону.
Советские танки на улице в Симферополе. 13 апреля 1944 года
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Впервые в Севастополе идет отбор в театральную школу Табакова

Впервые в Севастополе проходят прослушивания абитуриентов, желающих поступить в Московскую театральную школу Олега Табакова. Во второй тур уже отобрали 13 человек. Об этом во время пресс-подхода рассказал худрук театра, народный артист России Владимир Машков, отметив, что всего было 156 заявок.
Абитуриентам предстоит также третий тур, когда нужно будет выступить перед членами комиссии со своим материалом – стихами, песнями, баснями и прочим.
"В Севастополе было 156 заявок. Во второй тур прослушиваний прошли 13 молодых людей. Очень внимательно смотрим. Сколько пройдет в третий тур мы пока не знаем. Все зависит от ребят, от их желания и навыков. Если мы вдруг не заметим талант, то ничего страшного, талант найдет себя. А вот если мы возьмем человека и ошибемся, то это нехороший момент, поэтому мы должны внимательно смотреть, с перспективой. Поступить к нам сложно, а удержаться еще сложнее", – сказал Машков.
Симферополь, 60-е гг.
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Больше века работы: российские троллейбусы отмечают День рождения
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22:03Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день
21:39Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
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21:16Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
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18:28Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе
18:07Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю
17:48Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова
17:30В Керчи произошел новый выброс мазута
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