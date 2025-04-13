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Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T18:48
2025-04-13T18:48
2025-04-13T18:48
роман чегринец
михаил шеремет
мнения
крым
россия
история
общество
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. А Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эти учебники отражением реальности.Накануне украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией."Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии", – сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
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роман чегринец, михаил шеремет, мнения, крым, россия, история, общество, италия
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. А Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эти учебники отражением реальности.
Накануне украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.
"Подобные учебники – это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали", – сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.
"В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача. Крымский полуостров – это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины",– сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией.
"Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии", – сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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