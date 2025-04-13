https://crimea.ria.ru/20250413/chto-oznachaet-karta-rossii-s-krymom-v-italyanskikh-uchebnikakh--mneniya-1145646308.html

Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения

Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T18:48

2025-04-13T18:48

2025-04-13T18:48

роман чегринец

михаил шеремет

мнения

крым

россия

история

общество

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24a684766d48980a141071d660ca1596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. А Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эти учебники отражением реальности.Накануне украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией."Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии", – сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

крым

россия

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, михаил шеремет, мнения, крым, россия, история, общество, италия