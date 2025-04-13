Рейтинг@Mail.ru
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250413/chto-oznachaet-karta-rossii-s-krymom-v-italyanskikh-uchebnikakh--mneniya-1145646308.html
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T18:48
2025-04-13T18:48
роман чегринец
михаил шеремет
мнения
крым
россия
история
общество
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24a684766d48980a141071d660ca1596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. А Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эти учебники отражением реальности.Накануне украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией."Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии", – сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
крым
россия
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85139f561e127fec411143f7447c8139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман чегринец, михаил шеремет, мнения, крым, россия, история, общество, италия
Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения

В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках

18:48 13.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал голосом правды итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. А Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал эти учебники отражением реальности.
Накануне украинские СМИ обнаружили "неправильные" карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.

"Подобные учебники – это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали", – сказал Чегринец РИА Новости.

По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.

"В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача. Крымский полуостров – это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины",– сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией.
"Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии", – сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли
 
Роман ЧегринецМихаил ШереметМненияКрымРоссияИсторияОбществоИталия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
18:48Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
18:28Чемпион Европы по борьбе из Крыма рассказал о пути к победе
18:07Пророчество Путина и удар ВСУ по объекту "Крымэнерго": главное за неделю
17:48Машков в Севастополе ведет отбор в театральную школу Олега Табакова
17:30В Керчи произошел новый выброс мазута
17:07У Крымского моста начала расти очередь
16:43Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе
16:14Никитский ботанический сад получил федеральный статус
15:56Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
15:26Вербное воскресенье в Симферополе – на кадрах РИА Новости Крым
14:56Рвут как лоскутное одеяло: в ГД оценили план Келлога о разделе Украины
14:20Когда пройдут переговоры России и Украины по безопасности в Черном море
13:57Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков
13:27ВСУ потеряли почти 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации
12:49"Земля Героев": патриотическая акция прошла в Симферополе
12:35Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
12:23РФ и США устраняют нанесенный их отношениям при Байдене ущерб - Песков
12:18Сбит еще один F-16 ВВС Украины
12:11ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР
Лента новостейМолния