https://crimea.ria.ru/20250414/krymskiy-most-obstanovka-posle-perekrytiya-dvizheniya-1145648778.html
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T06:10
2025-04-14T06:10
2025-04-14T06:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее движение по мосту бело перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров - КЖДМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах КрымаАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcff98ff6b0c4c7b22040150a10dd4f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
На Крымском мосту проезд свободен с обеих сторон
06:10 14.04.2025 (обновлено: 06:13 14.04.2025)