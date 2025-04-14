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Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T06:10
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее движение по мосту бело перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров - КЖДМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах КрымаАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

На Крымском мосту проезд свободен с обеих сторон

06:10 14.04.2025 (обновлено: 06:13 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - приводятся данные на 6 утра понедельника.
Часом ранее движение по мосту бело перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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