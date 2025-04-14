https://crimea.ria.ru/20250414/krymskiy-most-obstanovka-posle-perekrytiya-dvizheniya-1145648778.html

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Крымский мост: обстановка после перекрытия движения

Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T06:10

2025-04-14T06:10

2025-04-14T06:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее движение по мосту бело перекрыто на несколько минут. Это делается в целях безопасности.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров - КЖДМорские трамвайчики будут ходить в городах-курортах КрымаАксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма