https://crimea.ria.ru/20250413/iz-za-mazuta-v-chernom-more-midii-i-ustritsy-ne-postradali-1145645166.html
Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
Крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T19:56
2025-04-13T19:56
2025-04-13T19:17
черное море
денис кратюк
новости крыма
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.Также он напомнил, что после ЧП с нефтетанкерами в Керченском проливе были проведены дополнительные проверки. Теперь также осуществляется взятие проб для выявления наличия нефтепродуктов в рыбе и моллюсках."Продукция рыбоводства либо вылова всегда проходила жесточайший ветеринарный контроль. И в этом плане сейчас ничего не изменилось. Более того, два месяца назад был запущен механизм очень точного и тщательного контроля продукции, которая добывается в море", – отметил министр.При этом Кратюк выразил опасение, что с повышением температуры морской воды могут случиться новые выбросы нефтепродуктов на берег.В Керчи произошел новый выброс мазута>>Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что к середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Говоря о ситуации в Черном море после крушения нефтетанкеров, он отметил, что Роспотребнадзор не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксировали в АнапеУщерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море – Краснов
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черное море, денис кратюк, новости крыма, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
В Крыму из-за выбросов мазута в Черном море мидийные и устричные фермы не пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым.
Крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.
"Анализ данного вида продукции не выявил увеличения нефтепродуктов и в принципе серных соединений, которых все боялись <...>. Качество рыбной продукции не пострадало. Ни по одному виду форелевых также никаких загрязнений не было. <...> Ситуация абсолютно стабильная", – сказал Кратюк.
Также он напомнил, что после ЧП с нефтетанкерами в Керченском проливе были проведены дополнительные проверки. Теперь также осуществляется взятие проб для выявления наличия нефтепродуктов в рыбе и моллюсках.
"Продукция рыбоводства либо вылова всегда проходила жесточайший ветеринарный контроль. И в этом плане сейчас ничего не изменилось. Более того, два месяца назад был запущен механизм очень точного и тщательного контроля продукции, которая добывается в море", – отметил министр.
При этом Кратюк выразил опасение, что с повышением температуры морской воды могут случиться новые выбросы нефтепродуктов на берег.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал
, что к середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Говоря о ситуации в Черном море после крушения нефтетанкеров, он отметил, что Роспотребнадзор не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.
Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили
, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно
, отклонений от нормы нет.
15 декабря
2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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