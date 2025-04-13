https://crimea.ria.ru/20250413/iz-za-mazuta-v-chernom-more-midii-i-ustritsy-ne-postradali-1145645166.html

Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

Крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T19:56

2025-04-13T19:56

2025-04-13T19:17

черное море

денис кратюк

новости крыма

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/93/1114949374_0:46:2449:1424_1920x0_80_0_0_8db201f811be4075c91d23727f410e65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Крымские мидийные и устричные фермы не пострадали из-за выбросов мазута в Черном море. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Кроме того, выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба форельным хозяйствам в регионе.Также он напомнил, что после ЧП с нефтетанкерами в Керченском проливе были проведены дополнительные проверки. Теперь также осуществляется взятие проб для выявления наличия нефтепродуктов в рыбе и моллюсках."Продукция рыбоводства либо вылова всегда проходила жесточайший ветеринарный контроль. И в этом плане сейчас ничего не изменилось. Более того, два месяца назад был запущен механизм очень точного и тщательного контроля продукции, которая добывается в море", – отметил министр.При этом Кратюк выразил опасение, что с повышением температуры морской воды могут случиться новые выбросы нефтепродуктов на берег.В Керчи произошел новый выброс мазута>>Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что к середине марта в Черном море было добыто 12 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Говоря о ситуации в Черном море после крушения нефтетанкеров, он отметил, что Роспотребнадзор не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.Ранее в пресс-службе Росрыболовства сообщили, что черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксировали в АнапеУщерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море – Краснов

https://crimea.ria.ru/20250331/kurortnyy-sezon-na-chernom-more-sostoitsya-v-polnuyu-silu--onischenko-1145349685.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, денис кратюк, новости крыма, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море