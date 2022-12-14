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К Земле летит крупный астероид
К Земле летит крупный астероид - РИА Новости Крым, 14.12.2022
К Земле летит крупный астероид
Новый крупный астероид, диаметром 140 метров, приближается к Земле. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T07:02
2022-12-14T07:02
2022-12-14T07:02
космос
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Новый крупный астероид, диаметром 140 метров, приближается к Земле. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство пишет РИА Новости. По данным ученых, космическое тело 2015 RN35 приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров, а это значит, что угрозы для человечества он не представляет. Однако понаблюдать за астероидом будет возможно. По оценкам российских ученых, каждую неделю астрономы выявляют около десяти потенциально опасных для Земли астероидов. Общее число таких небесных тел за всю историю наблюдений превышает 30 тысяч.Ранее в Институте космических исследований РАН рассказали о технологии защиты планеты от столкновения с астероидами.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом снова видели загадочный объект: комментарий специалистаРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыРоссийские ученые обнаружили новый астероид, приближающийся к Земле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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космос, наука и технологии
К Земле летит крупный астероид
Европейское космическое агентство: к Земле летит крупный астероид 2015 RN35
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Новый крупный астероид, диаметром 140 метров, приближается к Земле. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство пишет РИА Новости.
По данным ученых, космическое тело 2015 RN35 приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров, а это значит, что угрозы для человечества он не представляет. Однако понаблюдать за астероидом будет возможно.
"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — говорится в тексте.
По оценкам российских ученых, каждую неделю астрономы выявляют около десяти потенциально опасных для Земли астероидов. Общее число таких небесных тел за всю историю наблюдений превышает 30 тысяч.
Ранее в Институте космических исследований РАН рассказали о технологии защиты планеты
от столкновения с астероидами.
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