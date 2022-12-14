https://crimea.ria.ru/20221214/k-zemle-letit-krupnyy-asteroid-1125867100.html

К Земле летит крупный астероид

К Земле летит крупный астероид - РИА Новости Крым, 14.12.2022

К Земле летит крупный астероид

Новый крупный астероид, диаметром 140 метров, приближается к Земле. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T07:02

2022-12-14T07:02

2022-12-14T07:02

космос

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Новый крупный астероид, диаметром 140 метров, приближается к Земле. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство пишет РИА Новости. По данным ученых, космическое тело 2015 RN35 приблизится к нашей планете на расстояние 680 тысяч километров, а это значит, что угрозы для человечества он не представляет. Однако понаблюдать за астероидом будет возможно. По оценкам российских ученых, каждую неделю астрономы выявляют около десяти потенциально опасных для Земли астероидов. Общее число таких небесных тел за всю историю наблюдений превышает 30 тысяч.Ранее в Институте космических исследований РАН рассказали о технологии защиты планеты от столкновения с астероидами.Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом снова видели загадочный объект: комментарий специалистаРоссийские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыРоссийские ученые обнаружили новый астероид, приближающийся к Земле

космос

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, наука и технологии