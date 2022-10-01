https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-uchenye-nauchilis-sbivat-ugrozhayuschie-zemle-asteroidy-1124687299.html

Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды

В России разработали технологию защиты планеты от столкновения с астероидами. Об этом рассказал научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T19:15

2022-10-01T19:15

2022-10-01T19:15

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В России разработали технологию защиты планеты от столкновения с астероидами. Об этом рассказал научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.По словам Эйсмонта, на крупные небесные тела, угрожающие столкновением с Землей, будут воздействовать с помощью более мелких. Таким образом, приближающиеся к планете астероиды не будут разрушать, а лишь корректировать траекторию движения.Учены отметил, что для оптимального использования топлива, малый астероид направляется на более крупный объект за счет гравитационного поля Земли, совершая, таким образом, гравитационный маневр."Это требует значительно меньше топлива", – констатировал он.Актуальность технологии Эйсмонт объяснил статистикой: каждую неделю ученые выявляют около десяти потенциально опасных для Земли астероидов. Общее число обнаруженных опасных небесных тел за всю историю наблюдений превышает 30 тысяч.Ранее в Роскосмое рассказали о новых рекордах российской космонавтики.

https://crimea.ria.ru/20220921/v-storonu-zemli-letit-opasnyy-asteroid-1124565830.html

космос

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