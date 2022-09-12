https://crimea.ria.ru/20220912/dolshe-vsekh-v-kosmose-rossiyskiy-kosmonavt-pobet-mirovoy-rekord-1124483411.html

Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд

Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T18:15

2022-09-12T18:15

2022-09-12T18:15

космос

роскосмос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.Как сообщили в корпорации, Кононенко уже сейчас имеет на своем счету больше 736 суток вне Земли, а в следующем году он побьет рекорд, установленный ровно 10 лет назад - 12 сентября 2015 года - другим российским космонавтом Геннадием Падалкой который за всю свою космическую карьеру пробыл в околоземном пространстве 878 суток:Ранее Роскосмос сообщил о коррекции высоты орбиты Международной космической станции. МКС сдвинут почти на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22".

https://crimea.ria.ru/20220729/chto-zhdet-mks-bez-rossii--prognoz-eksperta-1123999341.html

космос

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