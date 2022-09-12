https://crimea.ria.ru/20220912/dolshe-vsekh-v-kosmose-rossiyskiy-kosmonavt-pobet-mirovoy-rekord-1124483411.html
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T18:15
2022-09-12T18:15
2022-09-12T18:15
космос
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124483391_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8cef0a45228fc428459a8828d04f429c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.Как сообщили в корпорации, Кононенко уже сейчас имеет на своем счету больше 736 суток вне Земли, а в следующем году он побьет рекорд, установленный ровно 10 лет назад - 12 сентября 2015 года - другим российским космонавтом Геннадием Падалкой который за всю свою космическую карьеру пробыл в околоземном пространстве 878 суток:Ранее Роскосмос сообщил о коррекции высоты орбиты Международной космической станции. МКС сдвинут почти на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22".
https://crimea.ria.ru/20220729/chto-zhdet-mks-bez-rossii--prognoz-eksperta-1123999341.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124483391_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_dda7355749a7d629017ab50297bca288.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, роскосмос
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
Российский космонавт Кононено побьет рекорд по времени пребывания в космосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Как сообщили в корпорации, Кононенко уже сейчас имеет на своем счету больше 736 суток вне Земли, а в следующем году он побьет рекорд, установленный ровно 10 лет назад - 12 сентября 2015 года - другим российским космонавтом Геннадием Падалкой который за всю свою космическую карьеру пробыл в околоземном пространстве 878 суток:
"Таким образом, космонавт жил и работал на орбите почти 2,5 года. Этого достаточно, чтобы слетать на Марс, обратно и снова на Марс. В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Ранее Роскосмос сообщил о коррекции высоты орбиты Международной космической станции. МКС сдвинут почти на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22".