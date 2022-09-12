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Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T18:15
2022-09-12T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.Как сообщили в корпорации, Кононенко уже сейчас имеет на своем счету больше 736 суток вне Земли, а в следующем году он побьет рекорд, установленный ровно 10 лет назад - 12 сентября 2015 года - другим российским космонавтом Геннадием Падалкой который за всю свою космическую карьеру пробыл в околоземном пространстве 878 суток:Ранее Роскосмос сообщил о коррекции высоты орбиты Международной космической станции. МКС сдвинут почти на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22".
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космос, роскосмос
Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд

Российский космонавт Кононено побьет рекорд по времени пребывания в космосе

18:15 12.09.2022
 
© РоскосмосЛетчик-космонавт РФ Олег Кононенко
Летчик-космонавт РФ Олег Кононенко
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко побьет рекорд суммарного времени пребывания в космосе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Как сообщили в корпорации, Кононенко уже сейчас имеет на своем счету больше 736 суток вне Земли, а в следующем году он побьет рекорд, установленный ровно 10 лет назад - 12 сентября 2015 года - другим российским космонавтом Геннадием Падалкой который за всю свою космическую карьеру пробыл в околоземном пространстве 878 суток:
"Таким образом, космонавт жил и работал на орбите почти 2,5 года. Этого достаточно, чтобы слетать на Марс, обратно и снова на Марс. В следующем году рекорд должен быть побит другим россиянином. В космос оправляется командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Ранее Роскосмос сообщил о коррекции высоты орбиты Международной космической станции. МКС сдвинут почти на километр в высоту по орбите перед прибытием корабля "Союз МС-22".
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