https://crimea.ria.ru/20250330/tramp-poobeschal-nevidannye-bombardirovki-irana-iz-za-yadernoy-sdelki-1145330000.html
Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделки
Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделки - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделки
На Иран обрушатся "невиданные ранее бомбардировки", если Тегеран не пойдет на новое соглашение по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T17:49
2025-03-30T17:49
2025-03-30T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На Иран обрушатся "невиданные ранее бомбардировки", если Тегеран не пойдет на новое соглашение по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает телеканал NBC News.По словам Трампа, официальные лица США и Ирана "ведут переговоры" по этому вопросу.В начале марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Хаменеи послание с предложением переговоров по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только его собственные интересы.Президент исламской республики Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран в ответном письме отказал Вашингтону в прямых переговорах о ядерной программе Ирана, но заявил, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников.Иран отказывается возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае американского вторжения в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, иран, политика, в мире, новости
Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделки
Трамп пригрозил Ирану "невиданными бомбардировками" в случае отказа от ядерной сделки
17:49 30.03.2025 (обновлено: 17:52 30.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
На Иран обрушатся "невиданные ранее бомбардировки", если Тегеран не пойдет на новое соглашение по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает
телеканал NBC News.
"Если они (власти Ирана – ред.) не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - приводит телеканал слова американского лидера.
По словам Трампа, официальные лица США и Ирана "ведут переговоры" по этому вопросу.
В начале марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана Хаменеи послание с предложением переговоров по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление американского президента, подчеркнул, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон заботят только его собственные интересы.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран в ответном письме отказал Вашингтону в прямых переговорах о ядерной программе Ирана, но заявил, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников.
Иран отказывается возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае американского вторжения в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.
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