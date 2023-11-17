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Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток
Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток
В ночь с 17 на 18 ноября крымчане, как и остальные жители Земли, смогут наблюдать максимум действий метеорного потока Леониды. Как рассказали РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T07:53
2023-11-17T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 ноября крымчане, как и остальные жители Земли, смогут наблюдать максимум действий метеорного потока Леониды. Как рассказали РИА Новости Крым ученые-астрономы, лучше всего звездопад будет виден глубокой ночью.Его коллега, руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко рекомендует наблюдать космическое явление в горной местности.По словам ученых, метеорный поток Леониды – это остатки комет 55P/Темпеля – Туттля, из которых испарился лед. Оставшаяся мелкая фракция, размером в несколько миллиметром или даже меньше, попадая в атмосферу Земли, сгорает. Это явление принято называть "падающими звездами".В ночь на 22 октября земляне могли наблюдать метеорный поток Ориониды. Как пояснял ранее директор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко, наблюдать за метеорными потоками лучше не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, поскольку городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.Читайте также на РИА Новости Крым:Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыкаПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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крым, космос, природа, метеорит, звездопад, астрономия
Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток

В ночь с 17 на 18 ноября над Землей пронесется метеорный поток Леониды

07:53 17.11.2023
 
© © Fotolia/ PerseidМетеорный поток
Метеорный поток
© © Fotolia/ Perseid
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 ноября крымчане, как и остальные жители Земли, смогут наблюдать максимум действий метеорного потока Леониды. Как рассказали РИА Новости Крым ученые-астрономы, лучше всего звездопад будет виден глубокой ночью.

"Звездопад Леониды можно будет наблюдать из любой точки планеты, в том числе метеорный поток будет виден в небе над Крымом, условие только одно – безоблачное небо. Звездопад можно наблюдать с полуночи до рассвета, но лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов", – говорит заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко.

Его коллега, руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко рекомендует наблюдать космическое явление в горной местности.

"Обратить взор следует на созвездие Льва. В ночь на 18 ноября Лев будет виден в северо-восточной части неба. Лучше всего выезжать за город и подниматься в горы, в районе Бахчисарая, Симферополя, Коктебеля", – советует эксперт.

По словам ученых, метеорный поток Леониды – это остатки комет 55P/Темпеля – Туттля, из которых испарился лед. Оставшаяся мелкая фракция, размером в несколько миллиметром или даже меньше, попадая в атмосферу Земли, сгорает. Это явление принято называть "падающими звездами".

"На самом деле звезды, конечно, не падают – это частички межпланетной пыли, сгорающие в атмосфере. Активность метеорных потоков меняется от года к году. Самая высокая называется метеорным дождем, когда можно ожидать более ста таких вспышек. В этом году максимум действий потока Леониды будет составлять 60 метеоров в час", – добавил Сергей Жуйко.

В ночь на 22 октября земляне могли наблюдать метеорный поток Ориониды. Как пояснял ранее директор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко, наблюдать за метеорными потоками лучше не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, поскольку городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.
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