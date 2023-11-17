https://crimea.ria.ru/20231117/zvezdopad-leonidy-nad-zemley-pronesetsya-moschnyy-meteornyy-potok-1132825994.html

Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток

Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Звездопад Леониды: над Землей пронесется мощный метеорный поток

В ночь с 17 на 18 ноября крымчане, как и остальные жители Земли, смогут наблюдать максимум действий метеорного потока Леониды. Как рассказали РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T07:53

2023-11-17T07:53

2023-11-17T07:53

крым

эксклюзивы риа новости крым

космос

природа

метеорит

звездопад

астрономия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110654/52/1106545229_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_91951e9a786136391c318e124945546e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 ноября крымчане, как и остальные жители Земли, смогут наблюдать максимум действий метеорного потока Леониды. Как рассказали РИА Новости Крым ученые-астрономы, лучше всего звездопад будет виден глубокой ночью.Его коллега, руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко рекомендует наблюдать космическое явление в горной местности.По словам ученых, метеорный поток Леониды – это остатки комет 55P/Темпеля – Туттля, из которых испарился лед. Оставшаяся мелкая фракция, размером в несколько миллиметром или даже меньше, попадая в атмосферу Земли, сгорает. Это явление принято называть "падающими звездами".В ночь на 22 октября земляне могли наблюдать метеорный поток Ориониды. Как пояснял ранее директор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко, наблюдать за метеорными потоками лучше не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, поскольку городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.Читайте также на РИА Новости Крым:Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыкаПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

крым

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, космос, природа, метеорит, звездопад, астрономия