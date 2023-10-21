https://crimea.ria.ru/20231021/gde-v-krymu-luchshe-uvidet-meteornyy-potok-oriodiny-1132222269.html

Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины

Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины

Наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется в ночь на 22 октября, лучше всего при ясной и безлунной погоде вдали от городских огней. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T07:46

2023-10-21T07:46

2023-10-21T07:46

космос

андрей остапенко

радио "спутник в крыму"

крым

астрономия

бахчисарайский район

тарханкут

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/08/1118560859_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a0a28ffa018a9c82f500578ec8fe5d1.jpg

Андрей Остапенко об астрономических явлениях Андрей Остапенко об астрономических явлениях audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется в ночь на 22 октября, лучше всего при ясной и безлунной погоде вдали от городских огней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко.Также он уточнил, что в поселке Научный Бахчисарайского района – одно из лучших мест, чтобы наблюдать метеорный порток, там "неплохое небо, которое годится для охоты за Орионидами", также хорошо видны метеоры в Белогорском районе и на Тарханкуте.По словам Остапенко, если наблюдать за небом не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, то можно зафиксировать несколько десятков метеоров. Тогда как городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.Также астроном отметил, что для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком, не нужно специальное оборудование, поскольку "любой телескоп или бинокль сузит поле зрения и вероятность попадания в него метеоров будет минимальной". Метеоры видны равномерно по всему небу, но лучше смотреть в сторону юга, сказал он.Название Орианиды дано этому метеорному потоку, потому что астрономам кажется, что эти потоки вылетают со стороны созвездия Ориона, хотя никак с ним не связаны, объяснил Остапенко.В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосПод куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли

https://crimea.ria.ru/20231003/roskosmos-nachal-sozdavat-proekt-monitoringa-zemli-1131806907.html

космос

крым

бахчисарайский район

тарханкут

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, андрей остапенко, крым, астрономия, бахчисарайский район, тарханкут, белогорский район