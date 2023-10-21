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Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231021/gde-v-krymu-luchshe-uvidet-meteornyy-potok-oriodiny-1132222269.html
Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины
Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины
Наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется в ночь на 22 октября, лучше всего при ясной и безлунной погоде вдали от городских огней. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T07:46
2023-10-21T07:46
космос
андрей остапенко
радио "спутник в крыму"
крым
астрономия
бахчисарайский район
тарханкут
белогорский район
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Андрей Остапенко об астрономических явлениях
Андрей Остапенко об астрономических явлениях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется в ночь на 22 октября, лучше всего при ясной и безлунной погоде вдали от городских огней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко.Также он уточнил, что в поселке Научный Бахчисарайского района – одно из лучших мест, чтобы наблюдать метеорный порток, там "неплохое небо, которое годится для охоты за Орионидами", также хорошо видны метеоры в Белогорском районе и на Тарханкуте.По словам Остапенко, если наблюдать за небом не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, то можно зафиксировать несколько десятков метеоров. Тогда как городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.Также астроном отметил, что для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком, не нужно специальное оборудование, поскольку "любой телескоп или бинокль сузит поле зрения и вероятность попадания в него метеоров будет минимальной". Метеоры видны равномерно по всему небу, но лучше смотреть в сторону юга, сказал он.Название Орианиды дано этому метеорному потоку, потому что астрономам кажется, что эти потоки вылетают со стороны созвездия Ориона, хотя никак с ним не связаны, объяснил Остапенко.В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосПод куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка"Роскосмос" начал создавать проект мониторинга Земли
https://crimea.ria.ru/20231003/roskosmos-nachal-sozdavat-proekt-monitoringa-zemli-1131806907.html
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космос, андрей остапенко, крым, астрономия, бахчисарайский район, тарханкут, белогорский район
Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток Ориодины

Астроном: наблюдать метеорный поток Ориодины надо вдали от городов ночью 22 октября

07:46 21.10.2023
 
© Depositphotos.comАстрономия
Астрономия - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Наблюдать метеорный поток Ориониды, пик которого придется в ночь на 22 октября, лучше всего при ясной и безлунной погоде вдали от городских огней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал лектор Московского Планетария, астроном, астрофотограф, руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко.
Андрей Остапенко об астрономических явлениях
07:46

"Для того, чтобы увидеть метеорный поток Ориониды, пик которого придется на ночь 22 октября, нужна хорошая, ясная и желательно безлунная погода. Лучше всего это делать вдали от ярких городских огней", – отметил Остапенко.

Также он уточнил, что в поселке Научный Бахчисарайского района – одно из лучших мест, чтобы наблюдать метеорный порток, там "неплохое небо, которое годится для охоты за Орионидами", также хорошо видны метеоры в Белогорском районе и на Тарханкуте.
По словам Остапенко, если наблюдать за небом не из центра большого города, а выехать подальше от его огней, то можно зафиксировать несколько десятков метеоров. Тогда как городская иллюминация засвечивают небосвод и метеоры становятся не видны.

"У Орианиды бывает около 20-30 метеоров в час, это где-то один метеор в две минуты. Случается, что и несколько метеоров в течение одной минуты видны. Метеоры достаточно яркие, поскольку сам поток является потоком пыли, оставленной знаменитой кометой Галлея, которая раз в 76 лет возвращается к Солнцу", – уточнил собеседник. И добавил, что скорость движения частиц в метеорном потоке Ориониды – порядка 60-65 километров в секунду.

Также астроном отметил, что для того, чтобы наблюдать за метеорным потоком, не нужно специальное оборудование, поскольку "любой телескоп или бинокль сузит поле зрения и вероятность попадания в него метеоров будет минимальной". Метеоры видны равномерно по всему небу, но лучше смотреть в сторону юга, сказал он.
Название Орианиды дано этому метеорному потоку, потому что астрономам кажется, что эти потоки вылетают со стороны созвездия Ориона, хотя никак с ним не связаны, объяснил Остапенко.
В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение.
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Радио "Спутник в Крыму"космосАндрей ОстапенкоКрымАстрономияБахчисарайский районТарханкутБелогорский район
 
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