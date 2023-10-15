https://crimea.ria.ru/20231015/pod-kupolom-teleskopa-v-krymskoy-observatorii-zazvuchit-zhivaya-muzyka-1132091068.html

Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка

Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка

В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T07:10

2023-10-15T07:10

2023-10-15T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Уточняется, что мероприятие пройдет под куполом одного из самых старых телескопов обсерватории в 18 октября. Обсерватория расположена в поселке Научном.Ранее сообщалось о том, что в октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Первое выступление Камерного оркестра Крымской государственной филармонии состоится в пещере 21 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за логистики реже выступают звезды — альтернатива естьВ Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит операПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымская астрофизическая обсерватория (крао), крым, культура, искусство , музыка, таганрог, общество