https://crimea.ria.ru/20231015/pod-kupolom-teleskopa-v-krymskoy-observatorii-zazvuchit-zhivaya-muzyka-1132091068.html
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T07:10
2023-10-15T07:10
2023-10-15T07:10
новости крыма
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
крым
культура
искусство
музыка
таганрог
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/93/1118229371_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_475c6e20ca99becb3b900197ceea22db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Уточняется, что мероприятие пройдет под куполом одного из самых старых телескопов обсерватории в 18 октября. Обсерватория расположена в поселке Научном.Ранее сообщалось о том, что в октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Первое выступление Камерного оркестра Крымской государственной филармонии состоится в пещере 21 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за логистики реже выступают звезды — альтернатива естьВ Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит операПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
крым
таганрог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/93/1118229371_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ae044083e948cd8da577b701351a43dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крымская астрофизическая обсерватория (крао), крым, культура, искусство , музыка, таганрог, общество
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
В Крымской обсерватории пройдет концерт живой музыки