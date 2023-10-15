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Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка
В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Уточняется, что мероприятие пройдет под куполом одного из самых старых телескопов обсерватории в 18 октября. Обсерватория расположена в поселке Научном.Ранее сообщалось о том, что в октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Первое выступление Камерного оркестра Крымской государственной филармонии состоится в пещере 21 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за логистики реже выступают звезды — альтернатива естьВ Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит операПо ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
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4.7
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новости крыма, крымская астрофизическая обсерватория (крао), крым, культура, искусство , музыка, таганрог, общество
Под куполом телескопа: в Крымской обсерватории зазвучит живая музыка

В Крымской обсерватории пройдет концерт живой музыки

07:10 15.10.2023
 
© Depositphotos.comЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Depositphotos.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Крымской астрофизической обсерватории пройдет концерт живой музыки, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.

"Концерт живой музыки пройдет в Крымской астрофизической обсерватории. Композитор и музыкант из Таганрога Андрей Ясинский сыграет на пятнадцати инструментах", – сказано в сообщении.

Уточняется, что мероприятие пройдет под куполом одного из самых старых телескопов обсерватории в 18 октября. Обсерватория расположена в поселке Научном.
Ранее сообщалось о том, что в октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Первое выступление Камерного оркестра Крымской государственной филармонии состоится в пещере 21 октября.
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Новости КрымаКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)КрымКультураИскусствоМузыкаТаганрогОбщество
 
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